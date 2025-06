Nach Arnold jetzt Billie Eilish: Klima-Durchsage in den Wiener Linien

Erst vor wenigen Tagen meldete sich Hollywood-Ikone Arnold Schwarzenegger höchstpersönlich über die Lautsprecher der Wiener Linien – und feierte alle Fahrgäste als „Klima-Helden“.

Jetzt übernimmt die nächste internationale Berühmtheit das Mikrofon: Billie Eilish. Die vielfach ausgezeichnete Sängerin, die heute Abend die Bühne der Wiener Stadthalle rockt, nutzt ihren Besuch in der Stadt für eine klare Botschaft: Klimaschutz beginnt bei der Anreise.

„Hi Vienna, this is Billie Eilish!“ – Popstar wirbt für Öffis

In ihrer englischsprachigen Durchsage richtet sich Billie direkt an ihre Fans:

„Taking public transport is one of the most environmentally friendly ways to get around Vienna – if you are planning to see me at Stadthalle today, please use the Wiener Linien to get there. Enjoy the show!“

Mit dieser Message ist sie heute auf allen Linien und in jeder Station der Wiener Öffis zu hören. Ein persönlicher Aufruf, der klar macht: Klimafreundliches Handeln ist cool – und notwendig.

Klimabotschaft mit Taktgefühl

Mit Aktionen wie diesen wollen die Wiener Linien Bewusstsein schaffen – für nachhaltige Mobilität im Alltag. Wenn Stars wie Arnold Schwarzenegger und Billie Eilish öffentlich Stellung beziehen, erreicht das besonders junge Zielgruppen. Die Botschaft: Öffis fahren ist nicht nur praktisch, sondern auch ein Statement für den Planeten.