Birgit Sarata lud zur rauschenden Feier im Marchfelderhof

Die beliebte Diva Birgit Sarata feierte ihren Geburtstag in königlichem Stil mit einer extravaganter Feier, bei der kein Detail übersehen wurde. Vom Auftritt in einem Buick Cabrio Oldtimer bis zur Verkostung ihres eigens kelterten Weins „Goldener Saratella“ – Saratas Geburtstagsfeier war ein unvergessliches Ereignis voller Glamour und Eleganz.

Hommage mit Buick Cabrio Oldtimer

Das extravagante Fest begann mit der majestätischen Ankunft der Jubilarin in dem beeindruckenden Buick Cabrio Oldtimer. Dieses Fahrzeug, dessen Baujahr zufällig mit Saratas eigenem Geburtsjahr in Verbindung gebracht wurde, war eine Hommage an ihre unvergleichliche Persönlichkeit. Die Anwesenheit des Oldtimers symbolisierte nicht nur ihren zeitlosen Charme, sondern auch ihre außergewöhnliche Karriere.

42+ Luftballone

Um den Festtag gebührend zu feiern, wurden 42+ weiße Luftballone in den strahlend blauen Himmel entlassen. Jeder Ballon repräsentierte ein weiteres Jahr im Leben der Diva und schuf eine magische Atmosphäre über der Veranstaltung. Das Bild der Ballone, die sanft im Wind schwebten, wurde zu einem Sinnbild für Saratas unvergänglichen Erfolg und ihre Leichtigkeit im Umgang mit dem Ruhm.

Sarata Galopp

Ein weiterer Höhepunkt des Abends war der eigens komponierte „Sarata Galopp“, der von der Jubilarin höchstpersönlich dirigiert wurde. Begleitet vom Blasorchester Deutsch-Wagram führte Sarata das Orchester mit Anmut und Präzision an und verlieh dem Stück eine ganz persönliche Note. Der „Sarata Galopp“ wurde zu einer Hymne ihrer Lebensfreude und ihres unverwechselbaren Stils.

Goldener Saratella

Neben den musikalischen Genüssen erwartete die Gäste eine Verkostung des eigens von Promi-Winzerin Katharina Baumgartner kreierten Sarata-Weines. Mit dem klangvollen Namen „Goldener Saratella“ präsentierte sich der edle Tropfen als perfekte Ergänzung zu Saratas strahlender Persönlichkeit.

Goldene Ehrenplakette

Ein arbeitsreiches Wochenende beim Europaforum Wachau liegt hinter der niederösterreichischen Landesfürstin „Hanni“ Mikl-Leitner. Trotz der anspruchsvollen Veranstaltung, bei der sie sogar die italienische Regierungschefin Giorgia Meloni in Göttweig willkommen heißen durfte, ließ sie es sich nicht nehmen, am darauf folgenden Tag zur großen Geburtstagssause im Marchfeld zu düsen. Dort lud die renommierte Operettendiva Birgit Sarata zum 42+ Geburtstag in den Marchfelderhof ein. Mit großer Freude und Demut durfte Sarata auch die Goldene Ehrenplakette des Landes Niederösterreich des Landes Niederösterreich, überreicht von Mikl-Leitner, entgegennehmen.