Blockbuster: Comeback für Prolo-Mädel Chantal!

Was wurde eigentlich aus Chantal im Filmhit „Fack ju Göhte“? Ein Kinostar! Ab 28. März kehrt sie auf die große Leinwand zurück und bekommt in „Chantal im Märchenland“ ihre eigene Bühne. In dem schrillen Fantasy-Film erlebt sie irrwitzige Abenteuer – zu sehen in den Wiener Blockbuster-Kinos.

Chantal, die ewige Influencerin ohne Follower, und ihre beste Freundin Zeynep geraten durch einen antiken Zauberspiegel, den sie für ein Social-Media-Gimmick halten, in die Märchenwelt. Mit so einer verrückten Prinzessin haben die dortigen, heiratswütigen Prinzen nicht gerechnet. Dank Ghetto-Skills räumt Chantal mit Märchenklischees auf, kämpft gegen Flüche, tyrannische Könige – und vor allem um ihre Freundschaft zu Zeynep.

Als Hirnederl mit großem Herzen und noch größerer Make-up-Sammlung prollte sie sich in „Fack ju Göhte“ zum Publikumsliebling. Bora Dagtekin und Lena Schömann, das Duo hinter Hits wie „Türkisch für Anfänger“, „Das perfekte Geheimnis“ und eben der „Göhte“-Trilogie (zusammen 2,3 Millionen Besucher in Österreich) schicken Chantal in ihrem neuen Kinofilm auf ein Abenteuer, das der Welt der Märchen einen zeitgemäßen Twist gibt. Tickets gewinnen: wienerbezirksblatt.at/chantal-im-maerchenland – Teaser-Trailer: youtu.be/QaY301T7izo