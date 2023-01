Blumenpracht verzaubert Ballgäste im Herzen Wiens

Ob Orchideen, Anturien, Gerbera, Tulpen, Rosen, Nelken oder Lilien – bei diesem Ball im Rathaus bleiben in Sachen Blumen und Blüten keine Wünsche offen.

Farbenfroh & gut riechend

Der 99. Wiener Blumenball steht vor der Tür und verspricht ein wahrer Traum in Farbe zu werden. Mit über 100.000 Blüten, die vom Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky als eindrucksvolles Beweisstück für die Kreativität und das Können der Wiener Stadtgärtnerinnen und Stadtgärtner bezeichnet wird, erwartet die Gäste am Freitag, den 13. Jänner 2023 eine Ballnacht im Zeichen des „Blütentraums“. Die Leitfarben des Blumen- und Lichtschmucks sind Weiß, Cremeweiß, Hellgrün, Sonnengelb, Orange, Rot, Magenta, Violett und Frischgrün und machen den Ball zu einem prismatischen Spektakel!

Von Klassik über Latino bis Pop

Der Festsaal mit seinem Streichorchester, unter der Leitung von Wolfgang Steubl und seiner Bigband, verspricht anspruchsvolle Unterhaltung, während der Wappensaal „Wanna Dance“-Dancefloor moderne Rhythmen und der Stadtsenats-Sitzungssaal den Latino Workshop mit DJ bietet. In der Friedrich Schmidt Halle können die Gäste bis in die frühen Morgenstunden in der Disco tanzen.

Kulinarische Verwöhnung

Der Wiener Rathauskeller ist ein Ort, an dem man das Gefühl hat, in einem Märchen zu sein. Seine historischen Gemäuer und prachtvollen Säle bieten eine einzigartige Atmosphäre für jeden Ballbesucher. Die Speisen und Getränke der Küche sind ausgesucht und von höchster Qualität: Die Weine des stadteigenen Weinguts Cobenzl stehen hier besonders hoch im Kurs. Im Bereich der Feststiege finden die Gäste mehrere Sektstände und ein Café, die ihnen zusätzlich Erfrischung bieten.

Unterstützung durch „Jugend am Werk“

Die Floristik-Lehrlinge von „Jugend am Werk“ stolz darauf, die Wiener Stadtgärten schon seit Jahren beim Dekorieren der Festsäle zu unterstützen. Tagelang arbeiten sie, unter der Leitung von Ulrike Moosbrugger, mit viel Engagement an den Blumenarrangements und gestalten die Räumlichkeiten mit beeindruckenden Kunstwerken.

Jetzt Tickets sichern unter shop.eventjet.at

Mehr Infos unter Alle Informationen unter: www.wienerblumenball.at