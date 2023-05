Ludwig: „Wesentlicher ist, nach vorne zu schauen“

Vor dem heutigen Marathonsitzungstag hat sich Bürgermeister und SPÖ-Wien-Vorsitzender Michael Ludwig per Twitter zur abgelaufenen Mitgliederbefragung geäußert. Vor allem die hohe Wahlbeteiligung „hat das große Interesse der Mitglieder gezeigt“.

Immer wieder wurde Ludwig in den vergangenen Wochen gefragt, warum er so stark hinter Pamela Rendi-Wagner stehe. Seine wiederkehrende Antwort: „Ich bin ein sehr loyaler Mensch.“ Ein Wesenszug, den es heute viel zu selten gibt. Und der Bürgermeister – der ja im Jänner 2018 selbst in einer Stichwahl mit knappen 57:43 Prozent gegen Andreas Schieder gewonnen hat und danach die Partei hinter sich vereinigen konnte – bleibt eisern auf Linie. Auch in turbulenten Zeiten. So meinte er ganz offen auf Twitter zur Niederlage von Pamela Rendi-Wagner: „Das Ergebnis der Mitgliederbefragung ist selbstverständlich zu respektieren. Die hohe Wahlbeteiligung hat das große Interesse der Mitglieder gezeigt, die Zukunft der Sozialdemokratie mitzubestimmen.“

Kampf gegen Teuerung aufnehmen

Wesentlicher sei allerdings jetzt, wieder nach vorne zu schauen. „Unser gemeinsames Ziel muss in Zukunft eine starke Sozialdemokratie sein“, so Ludwig, „die sich um die wichtigsten Herausforderungen für die Menschen in unserem Land kümmert.“ Und die sind keine Befindlichkeiten von hohen Herren und eine parteiinterne Nabelschau, sondern „dazu zählen vor allem der Kampf gegen die Teuerung, der Ausbau des öffentlichen Gesundheitswesens und eine engagierte Politik für mehr Klimaschutz“.