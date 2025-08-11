Goldener Meisterteller: Bürgermeister gratuliert „Schneckerl“

Ottakring stand am Freitagabend ganz im Zeichen von Fußball- und Musiklegende Herbert „Schneckerl“ Prohaska. Der Jahrhundertfußballer lud zu seinem 70. Geburtstag auf die Tschauner Bühne – und erhielt von Bürgermeister Michael Ludwig eine ganz besondere Ehrung: den „goldenen Meisterteller“ der Stadt Wien.

Wien trifft Rom – und Schmäh trifft Amore

Gemeinsam mit Pete Art und Band brachte Prohaska eine Neuauflage des Erfolgsprogramms „Grazie Roma, danke Wien!“ auf die Bühne.

Das Publikum erlebte einen schwungvollen Abend voller Italo-Hits, Wiener Schmäh und launiger G’schichtln. Ob Al Bano, Toto Cutugno oder Eros Ramazzotti – die Musik spannte den Bogen von der Adria bis ins Herz von Ottakring. Prohaska selbst kommentierte das augenzwinkernd: „Adriano singt’s Fiakerliad und die Schrammeln essen Pizza“.

Ehrung vom Stadtchef

Bürgermeister Ludwig würdigte Prohaska nicht nur als Ausnahme-Kicker – unter anderem bei der Wiener Austria, AS Roma und Inter Mailand – sondern auch als Trainer und TV-Kommentator mit legendären Sprüchen wie: „Die Chancen stehen bei 50:50. Für beide.“

Er erinnerte an Prohaskas Wurzeln im Gemeindebau in Simmering und lobte seine Bodenständigkeit: „Trotz aller Erfolge bist du dir und Wien immer treu geblieben.“

Eine Karriere, die Geschichte schrieb

Geboren 1955, begann Prohaska mit neun Jahren bei Vorwärts XI. Er gewann Titel in Österreich und Italien, führte das Nationalteam als Trainer zur WM 1998 und prägte mit seiner Schlagfertigkeit die TV-Fußballkultur.

Seit 1974 ist er mit Ehefrau Elisabeth verheiratet, hat zwei Töchter und vier Enkel.

Ein Abend, der in Erinnerung bleibt

Die Tschauner Bühne war restlos ausverkauft – und bot den idealen Rahmen für eine Mischung aus Konzert, Geburtstagsfeier und Liebeserklärung an Wien und Italien.

Das Sommerprogramm der Tschauner Bühne läuft noch bis 7. September 2025. Mehr Infos unter tschauner.at.