Bürgermeister Ludwig als Vorleser für 60 Schüler

Der Vorlesetag mit 10.000 Lesungen in ganz Österreich läuft auf Hochtouren. Auch in Wien: Im Stadtsenatssitzungssaal des Rathauses hat Bürgermeister Michael Ludwig 60 Kindern der Volksschule am Judenplatz vorgelesen. Die Begeisterung war groß.

Der Stadtchef hatte sich die Wiener Sage „Das graue Ungeheuer“ ausgesucht – „eine Geschichte gegen Vorurteile“, wie Michael Ludwig den gespannt lauschenden Kindern erklärte. Dabei werde eine Begebenheit aus dem 16. Jahrhundert beschrieben, als anlässlich der Hochzeitsfeier von Kaiser Maximilians Sohn ein Elefant durch Wien spazierte. Zunächst seien alle Menschen vor Angst erstarrt, bis sich der Elefant nicht als Ungeheuer, sondern als empathisches Wesen entpuppte.

Bücher eröffnen neue Welten

Die Vorlesestunde machten den Kindern sichtlich viel Spaß. Wie auch dem Bürgermeister selbst: „Ich lese schon mein Leben lang sehr gerne. Ich habe auch viele Lieblingsbücher. Es gibt ja Gott sei Dank zahlreiche heimische Autorinnen und Autoren, die großartige Werke geschrieben haben.“ Zu seinen Favoriten zählen eben die Wiener Sagen: „Geschichten und Bücher eröffnen neue Welten.“

Infos zum Vorlesetag

Der Vorlesetag wurde 2018 vom Echo-Medienhaus, dem VOR-Magazin und dem Wiener Bezirksblatt ins Leben gerufen, um dem sinkenden Interesse am Lesen und dem steigenden Analphabetismus entgegenzuwirken. Heuer hat ihn das Bildungsministerium für alle Schulen zum Projekttag ausgerufen. 20 Prozent der 10.000 Lesungen finden in Schulen statt. Die Stadt Wien war von Beginn an ein starker Unterstützer des Vorlesetages.

Viele prominenten Lese-Botschafter

Viele namhafte Lesebotschafter stellen sich in den Dienst der guten Sache und lesen vor: Bildungsminister Martin Polaschek, Ex-Bürgermeister Michael Häupl, Quantenphysiker und Nobelpreisträger Anton Zeilinger, Miss Europe Beatrice Turin, Boxer Marcos Nader, die Autorinnen Milena Michiko Flašar, Katharina Fohringer-Hackl und Lena Raubaum, die Moderatorinnen Vera Russwurm und Barbara Karlich, Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl und ORF-Sportler Philipp Jelinek.

Namhafte Unterstützer & Sponsoren

Der Vorlesetag kann seit Jahren auf namhafte Unterstützer setzen: Wiener Städtische, Industriellenvereinigung, Arbeiterkammer Wien, Stadt Wien, Austria Power Grid (APG), Wirtschaftskammer Wien, Bank Austria, Pensionistenverband, Vienna Airport, KWP/Häuser zum Leben, Post, Wien Energie, VHS u.v.m. Weitere Infos, Lesungen und Termine: https://vorlesetag.eu/