Wiens modernste Fitness-Oase ab März in Liesing

Fitness war gestern, ab März wird in Wien jetzt „gebuzzt“. Leise, laute, vibrierende oder summende Geräusche tönen dann aus Liesings modernster und gleichzeitig innovativster Café- und Fitness-Lounge.

Mehr als nur Fitness

„BUZZ ist nicht nur sport­liche Betätigung – BUZZ ist ein Lebens­gefühl“, erklärt die Geschäftsführerin Mira Marek das Konzept dahinter. „Wir wollten mit BUZZ einen Ort schaffen, wo Wohlfühloase, Fitness-­Parcours und Café-Flair unter einem Dach sind.“ Das hat der Familienbetrieb nun mit dem neuen Fitnessstudio mit Gruppenstunden 2.0 realisiert, ab März kann dort in der Ge­meinschaft gesportelt werden.

Kurse & mehr

Von Body Shape über HIIT, Tabata oder Faszien-Training bietet das umfangreiche Kursprogramm 365 Tage im Jahr für jeden (Körperteil) und jede Altersklasse etwas. Es kann selbst interaktiv trainiert werden: BUZZ Interactive ist ein softwaregesteuertes Zirkel­trainingsprogramm, das Musik, Videos, Licht, inter­aktive Böden und hochinten­sives Gruppentraining auf Knopfdruck kombiniert.

Modernste Geräte

BUZZ bietet aber noch viel mehr: „BUZZern“ steht ­darüber hinaus ein Collarium und sogar eine Ganzkörper-Kältekammer zur Stärkung des ­Immunsystems und Schmerz­therapie zur Verfügung. Die Preise: Eine Probestunde zum Schnuppern gibt’s um 18 Euro, eine Tageskarte BUZZ IN PARADISE um 29 Euro und BUZZ ALL IN ONE, das „Alles drin“-Paket, um 119 Euro.

Sie wollen bei BUZZ dabei sein? Dann registrieren Sie sich schon jetzt kostenlos auf www.buzz.wien!