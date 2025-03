Café Creativ: Khol & Doppler im Gespräch mit Uschi Fellner

Nach dem großen Erfolg der Auftaktveranstaltung setzt die Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation Wien ihre Eventreihe “Café Creativ” fort.

Diesmal stehen mit Julian Khol und Clemens Doppler zwei spannende Persönlichkeiten im Mittelpunkt der Diskussion über “Menschen, Marken, Mehrwert“. Moderiert wird die Veranstaltung von look!-Herausgeberin Uschi Pöttler-Fellner.

Hochkarätige Gäste aus Kunst und Sport

Julian Khol, Sohn des ehemaligen Nationalratspräsidenten, hat einen außergewöhnlichen Werdegang hinter sich: Einst als Model tätig, entschied er sich für die Kunst und studierte Malerei bei Christian Ludwig Attersee. Heute ist er ein renommierter Künstler mit Ausstellungen in internationalen Metropolen wie Köln, Miami und Salzburg.

Clemens Doppler hingegen ist eine Ikone des Beachvolleyballs. Er nahm an drei Olympischen Spielen und mehreren Weltmeisterschaften teil und prägte den Sport in Österreich maßgeblich. Beide Gäste werden Einblicke in ihre Karriere geben und darüber sprechen, welche Rolle Marken und Mehrwert in ihrem beruflichen Werdegang spielen.

Fortsetzung einer erfolgreichen Eventreihe

Bereits bei der ersten Ausgabe von “Café Creativ” begeisterte Philosoph Konrad Paul Liessmann mit seinem Vortrag “Lauter Lügen” über News, Fake und Fakten. Nun soll die Diskussion mit neuen Impulsen weitergeführt werden.

First come, first serve – Schnell sein lohnt sich!

Sowohl für die Anmeldung als auch für den Einlass vor Ort gilt das “First come, first serve”-Prinzip. Selbst mit Anmeldebestätigung kann der Einlass nur für die ersten 30 Gäste garantiert werden. Daher wird um pünktliches Erscheinen gebeten.

