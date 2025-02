Charity am Stuhleck: Rekord-Summe bei Promi Ski Race

Am vergangenen Samstag wurde am Stuhleck das mittlerweile 24. “Promi Ski Race” ausgetragen. Unter der Organisation von Charity-Eventmaker Kurt Faist kamen zahlreiche prominente Persönlichkeiten aus Kunst, Sport, Medien und Kultur zusammen, um für einen guten Zweck die Pisten zu erobern.

Das Highlight des Tages war der beeindruckende Spendenerlös von € 20.600,- der der Franz Klammer Foundation zugutekommt.

Prominente im Dienste der guten Sache

Der legendäre “Skikaiser” Franz Klammer, Namensgeber der Stiftung, zeigte sich begeistert über das Engagement der Teilnehmer. Zahlreiche Stars folgten dem Ruf des ehemaligen Abfahrtsweltcuprekordsiegers und Event-Initiators Faist. Auf der Piste tummelten sich unter anderem Ex-Skistar Philip Schörghofer, der als Sieger unter den Sportpromis hervorging, sowie Skilegenden Hans Enn und Bojan Krizaj. Auch bekannte Gesichter aus anderen Bereichen wie Rapid-Ikone Michael Konsel, Fußball-Legende Peter Stöger, Schauspieler Christoph Fälbl und Rockmusiker Reinhold Bilgeri waren vor Ort.

Spannende Wettkämpfe und sportlicher Ehrgeiz

Das Event bot nicht nur sportlichen Wettkampf, sondern auch jede Menge Spaß für die Teilnehmer und Zuschauer. In den frühen Nachmittagsstunden wurde auf bestens präparierten Pisten um Bestzeiten gefahren, immer mit dem Ziel, Spenden für einen guten Zweck zu sammeln. Dass dabei der sportliche Ehrgeiz nicht zu kurz kam, zeigte sich in packenden Rennszenen und begeisterten Fans.

Abendgala im Casino Baden sorgt für Höhepunkt

Der emotionale Höhepunkt des Tages fand bei der großen Abendgala im Casino Baden statt, moderiert von Andy Marek. Neben kulinarischen Genüssen und musikalischer Untermalung wurde eine exklusive Versteigerung durchgeführt. Besonders begehrt war ein Skitag mit Franz Klammer, der für einen hohen Betrag versteigert wurde. Insgesamt kam bei der Auktion die beeindruckende Summe von € 20.600,- zusammen.

Unterstützung für sozial benachteiligte Sportler

Die gesamten Einnahmen fließen direkt in die Franz Klammer Foundation, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Menschen zu helfen, die durch den Sport in Not geraten sind. Zu den unterstützten Projekten in diesem Jahr gehören unter anderem der langjährige Trainer des Kombinierer-Wunderteams Felix Gottwald & Co., Günther Chromecek, sowie der Vorarlberger Amateursportler Johannes Dicht. Auch sozial benachteiligte Kinder der Fußballakademie Mattersburg werden durch die gesammelten Spenden gefördert.

„Ich hab am Stuhleck in meiner aktiven Zeit nie ein Skirennen absolviert – Zeit wurde es! Und jetzt auch noch für einen guten Zweck. Erstmals gestartet & gleich 20.600 Euro für in Not geratene Sportler:innen erfahren!“ Franz Klammer Skikaiser