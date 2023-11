Sternenhalle: Charity-Lauf begeisterte Groß & Klein

Am 11.11. um 11:11 Uhr ging‘s los mit dem ersten Charity-Lauf in der Sternenhalle (2. Bezirk). Insgesamt waren 1.000 Aktive mit dabei, die von den Überfliegern Eva Pinkelnig und Andi Goldberger angefeuert wurden.

Was für ein toller Faschingsbeginn: Der Sternenhalle-Indoor-Charity-Run mit knapp über 1.000 Teilnehmern bot an zwei Tagen ein vielseitiges Rahmenprogramm inklusive Promi-Run. Speziell die Überflieger der Nation, die „Sportlerin des Jahres“ Eva Pingelnig und Ex-Weltmeister Andi Goldberger, waren die Stars des Tages in der Leopoldstadt. Sie genossen nicht nur die Atmosphäre in der ÖBB-Sternenhalle, sondern feuerten die Aktiven lautstark an.

Tolle Leistungen

Bei den Lauf- und Gehrunden wurde nicht nur die eigene Fitness trainiert, sondern auch Gutes getan. Pro absolvierter Runde wurde 1 Euro gespendet – die Einnahmen kommen mehreren karitativen Organisationen zugute. Und die Leistungen waren sehr ansprechend: Der Rekord bei den erwachsenen Läufern lag bei 50 Runden zu je 800 Metern. Die jüngste Teilnehmerin (7 Jahre) der Skispringer-Nachwuchsorganisation „Wiener Stadtadler“ absolvierte unglaubliche 17 Runden. Insgesamt wurden beachtliche 3.001 Runden oder 2.400 Kilometer absolviert. „Da kann man sich einfach nur gut fühlen“, schwärmte Eva Mandl, die Initiatorin und Agenturchefin von Himmelhoch. „Der Run übertrifft alle Erwartungen und ich bin immer noch überwältigt von der regen Teilnahme.“

Stimmungsvoller Laternderl-Lauf

Begeisternd war auch der Laternderl-Run für die Kinder am späten Nachmittag des 11. November. Lachend, zum Teil mit lustigen Verkleidungen, drehten die kleinen Damen und Herren ihre Runden. Da durften auch selbst gebastelte Laternen nicht fehlen, ehe es nach dem Sport den verdienten Faschingskrapfen gab.

Bilder unten: Der erste Charity-Lauf mti Laternderl-Run in der Sternenhalle war ein voller Erfolg (Bild: Leadersnet/Felten):