Feine Bistroküche unter freiem Himmel im „Collina am Berg“

Mitten im charmanten Spittelberg-Viertel verwandelt sich das „Collina am Berg“ auch in diesem Sommer wieder in ein kulinarisches Refugium: Von Mittwoch bis Samstag lädt das Sommer-Bistro zur genussvollen Auszeit – mit feiner Küche, langen Öffnungszeiten und einer Atmosphäre, die Urlaub mitten in Wien verspricht.

Ein Erfolgsrezept kehrt zurück

Was im letzten Jahr als sommerliches Experiment begann, ist nun ein Fixpunkt im Wiener Gastrokalender: das Sommer-Bistro des „Collina am Berg“. Gastgeber Tono Soravia freut sich über die erneute Auflage: „Die Resonanz war überwältigend – umso schöner, unseren Gästen auch heuer wieder diesen besonderen Ort zu bieten.“ Von 12.00 Uhr mittags bis Mitternacht ist das Lokal von Mittwoch bis Samstag geöffnet – perfekt für ein leichtes Mittagessen, ein entspanntes Abendessen oder einen späten Snack unter freiem Himmel.

Küche mit Charakter: Regional, saisonal, kreativ

Neu ist der Küchenchef – doch der Stil bleibt vertraut. Oskar Kastowsky, zuvor Sous-Chef, übernimmt die kulinarische Leitung und setzt auf das bewährte Credo: frische, heimische Zutaten, raffinierte Zubereitung und viel Fingerspitzengefühl. Die neue Sommerkarte ist ebenso vielfältig wie verlockend.

Von Wassermelonen-Gazpacho über Burrata mit Paradeisern und Eierschwammerln bis hin zu Reh Stroganoff mit Gewürzgurken reicht das Angebot. Auch Vegetarier kommen mit Ofensellerie, cremiger Polenta und sautiertem Blattgemüse auf ihre Kosten. Hausgemachte Desserts wie Tiramisu und Schokoladenmousse runden das Menü ab.

Ein Ort für alle Anlässe – und darüber hinaus

Besonders praktisch: Für Gruppen öffnet das „Collina am Berg“ auch außerhalb der regulären Bistrotage – individuell, flexibel und mit viel Gastfreundschaft. Wer also einen besonderen Anlass feiern möchte, ist hier bestens aufgehoben.

Und wer die Küche des Hauses lieber zu sich holen möchte, wird ebenfalls fündig: Mit dem neuen Catering-Angebot bringt das „Collina“ seine Handschrift erstmals auch zu den Gästen nach Hause – ob für kleine Feiern oder große Events mit bis zu 100 Personen.

Zwischen Jagdhaus und Großstadtflair

Seit seiner Eröffnung im November 2023 hat sich das „Collina am Berg“ zu einem der spannendsten Restaurants Wiens entwickelt. Das Konzept: internationale Küche mit österreichischem Charakter, ein moderner Zugang zu regionalen Produkten und eine Atmosphäre, die an ein elegantes Jagdhaus erinnert.

Küchenchef Kastowsky verarbeitet Wild, Fisch und Gemüse aus nachhaltiger Herkunft mit viel Respekt vor Natur und Produkt. Gastgeber Soravia bringt seine internationalen Erfahrungen charmant auf den Teller – und in die Seele des Hauses.

Noch bis 9. September: Sommerliche Bistrofreuden genießen

Wer diesen besonderen Ort noch erleben möchte, hat bis 9. September Zeit. Danach kehrt das „Collina am Berg“ wieder in den regulären Restaurantbetrieb zurück. Aber keine Sorge: Die Handschrift bleibt dieselbe – saisonal, hochwertig und immer ein bisschen außergewöhnlich.

Mehr Informationen und Reservierungsmöglichkeiten: collina.wien