Freibier solange der Vorrat reicht: Tag des Bieres im Gleisgarten

Am Internationalen Tags des Bieres am 7. August lädt der Gleis//Garten (12., Eichenstraße 2) zu einem Event rund um moderne Bierkultur und handwerkliches Brauen ein.

Am 7. August lädt der Gleis//Garten in Meidling anlässlich des Internationalen Tags des Bieres zu einem besonderen Event ein. Besucher dürfen sich auf die exklusive Premiere des neuen Schank IPA „BETTINA“ freuen, das beim feierlichen Bieranstich erstmals ausgeschenkt wird.

Das erste Fass geht dabei als Freibier an die Gäste – solange der Vorrat reicht.

Darüber hinaus erwartet Besucher ein abwechslungsreiches Programm rund um die hauseigene Brauerei Vienna Kraft. Bei geführten Brauereitouren erhält man spannende Einblicke in den Brauprozess und erfährt mehr über die Entstehung der hauseigenen Biere.

Ergänzt wird das Event durch eine internationale Bierbar mit ausgewählten Spezialitäten der Brauereien Mikkeller und Fuerst Wiacek (solange der Vorrat reicht), sommerliche Biergarten-Atmosphäre sowie ein DJ-Set von Café Mondo, das den Abend musikalisch begleitet.

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