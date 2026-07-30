Der nächste Drink-Hit: Ube-Latte bei Tchibo

Mit dem Matcha-Latte hat Tchibo bereits einen Trend gesetzt – jetzt sorgt ein neuer Hingucker für Aufmerksamkeit.

Bis Ende September gibt es in den CoffeeBars drei erfrischende Ube-Kreationen, die nicht nur geschmacklich, sondern auch optisch begeistern.

Violetter Trend aus den Philippinen

Nach dem Matcha-Hype steht nun die nächste Trendzutat im Rampenlicht: Ube. Die intensiv violette Yamswurzel stammt ursprünglich von den Philippinen und begeistert weltweit auf Social Media. Ob in New York, Seoul oder Wien – die auffällige Knolle findet immer häufiger ihren Weg in Cafés und sorgt als Latte, Eis oder Dessert für neugierige Blicke.

Geschmacklich punktet Ube mit einer milden Süße sowie feinen Vanille- und Nussnoten. Gleichzeitig verleiht sie Getränken ihre kräftige violette Farbe – ganz ohne künstliche Farbstoffe.

Drei neue Sommerdrinks

Passend zur warmen Jahreszeit bringt Tchibo gleich drei eisgekühlte Ube-Kreationen in seine österreichischen CoffeeBars. Der klassische Iced Ube Latte kombiniert cremige Milch mit der sanften Süße der Wurzel. Wer Kaffee liebt, greift zum Iced Dirty Ube Latte, bei dem ein Espresso auf die violette Milch trifft. Für alle, die sich nicht zwischen den beiden Trends entscheiden möchten, gibt es den Iced Matcha Ube Latte, der Matcha und Ube zu einem farbenfrohen Geschmackserlebnis verbindet.

Alle drei Getränke sind bis Ende September für jeweils 5,90 Euro erhältlich und können wahlweise mit Kuhmilch oder ohne Aufpreis mit Haferdrink bestellt werden.

Farbe bekennen

Wer noch unsicher ist, ob Grün oder Violett besser schmeckt, kann beide Trends vergünstigt testen. Von 13. bis 26. August 2026 reduziert Tchibo im Rahmen der Aktion „Jetzt Farbe bekennen“ sämtliche Matcha- und Ube-Getränke um 25 Prozent. Eine ideale Gelegenheit, den neuesten Kaffee-Trend selbst auszuprobieren.