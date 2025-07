Columbus Reisen erhält “Goldene Sisi” für Tourismusarbeit

Die Arbeit vieler Reisebüros bleibt für Touristinnen und Touristen oft unsichtbar – dabei sind gerade sie es, die maßgeblich zum Erfolg der Tourismusstadt Wien beitragen.

Um diese Leistungen gebührend zu würdigen, verleiht die Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft der Wirtschaftskammer Wien seit dem Vorjahr einen neuen Branchenpreis: die „Goldene Sisi“. Sie ehrt herausragende Incoming-Reisebüros, die Wien international sichtbar machen und den Aufenthalt für Gäste vor Ort organisieren.

Unverzichtbar für Wiens Tourismusrekorde

Dass Wien 2023 einen Nächtigungsrekord feiern konnte, ist auch ein Verdienst der Incoming-Agenturen. Sie arbeiten im Hintergrund, verknüpfen Reiseveranstalter mit Wiener Betrieben und gestalten attraktive Angebote für internationale Gäste. Die Bandbreite ihrer Partner reicht von Hotels und Restaurants bis hin zu Stadtführern und Veranstaltern. „Ohne Incomer wäre Wien nicht so erfolgreich“, bringt es Gregor Kadanka, Obmann der Fachgruppe Reisebüros, auf den Punkt.

Columbus Reisen als Branchen-Primus geehrt

In diesem Jahr ging die „Goldene Sisi“ an Columbus Reisen, ein traditionsreiches Wiener Familienunternehmen. Die Fachjury lobte besonders die hohe Qualität, Zuverlässigkeit und das partnerschaftliche Engagement des Unternehmens in der Tourismusbranche. Columbus betreibt seit vielen Jahren ein erfolgreiches Incoming-Reisebüro und gilt als wertvolle Konstante im Wiener Tourismusgefüge.

Anerkennung für Leistung hinter den Kulissen

Mit der Auszeichnung will die Branche jene in den Fokus rücken, die meist im Hintergrund agieren – aber ohne die der Erfolg Wiens als Destination nicht möglich wäre. Incoming-Agenturen organisieren nicht nur Reisen, sondern repräsentieren Wien weltweit auf Messen, Verkaufsreisen und in der Zusammenarbeit mit internationalen Partnern. Rund 20 Prozent der mehr als 500 Reisebüros in Wien sind in diesem Bereich tätig oder darauf spezialisiert.