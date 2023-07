Conditorei SLUKA – Tradition versüßt uns den Sommer

Gegründet wurde die Conditorei Sluka 1891 von Wilhelm Josef Sluka. Das Stammhaus am Wiener Rathausplatz etablierte sich innerhalb kürzester Zeit zum Treffpunkt der Wiener Gesellschaft. Das gilt bis heute – kaum jemand kann den süßen Versuchungen des Traditionsunternehmens beim Rathausplatz oder der Dependance auf der Kärntner Straße widerstehen.

Himbeer-Panna Cotta-Torte, Pistazien-Weichseltorte oder Obsttorte – das klingt nicht nur nach Sommer, sondern danach schmecken diese süßen Kreationen in der Traditionsconditorei Sluka auch. Seit rund 130 Jahren ist die K. u. K. Conditorei ein Garant für Zuckerbäckerkunst auf höchstem Niveau. In der Backstube im Herzen Wiens werden Petit Fours, Kuchen und Torten nach überlieferten Rezepten und mit hochwertigen Zutaten hergestellt.

Ganzjährig findet man beim Sluka süße Wiener Klassiker wie z. B.: die Sacher-, Dobos-und Esterhazytorte und hauseigene Kreationen wie die Sluka- und die Jubiläumstorte. Diese Spezialität wurde anlässlich des 125-jährigen Jubiläums von den Konditormeistern des Wiener Traditionshauses kreiert. Bei der Jubiläumstorte werden einzeln gebackene Mandelblätter mit einer fruchtigen Mandel-Himbeer-Crème gefüllt, mit einer zarten Schicht aus Nougat und Schokolade umhüllt und mit exquisiten, kandierten Veilchen verziert. In der warmen Jahreszeit wird das Sortiment um leichte und fruchtige Tortenkreationen erweitert, die nicht nur vor Ort zu genießen sind, sondern auch in verschiedenen Größen für den Genuss zu Hause angeboten werden.

Die Sommer-Spezialitäten 2023

Für die Sommersaison 2023 werden folgende Spezialitäten empfohlen:

Pistazien-Weichseltorte Die Pistazien-Weichseltorte ist mit ihrem glutenfreien Biskuitboden sowie ihren eingedickten Weichseln auf laktosefreier Oberscreme und geriebenen Pistazien eine sommerliche Abwechslung zu traditionellen Torten. Himbeer-Panna Cotta-Torte Die Himbeer-Panna Cotta-Torte ist eine fruchtig-erfrischende Kombination aus einem glutenfreien Mandelboden mit laktosefreiem Panna Cotta und fruchtigem Himbeer Mousse. Buchweizentörtchen Beim Buchweizentörtchen ist frisches Obst auf Joghurtmousse und glutenfreiem Buchweizenboden gebettet. Obsttorte Der Klassiker für jedes Sommerfest – frisches Obst auf Topfenmousse sowie Biskuit- und Mürbteigboden, mit Mandeln umrundet.

Um Produkte in dieser Qualität fertigen zu können, benötigt man neben hochwertigen Zutaten erfahrene Mitarbeiter. Die traditionellen Handwerkstechniken werden seit 1891 von den Konditorenmeistern beim Sluka an ihre Lehrlinge weitergegeben. So lernen diese, althergebrachtes Wissen mit moderner Technik zu verbinden und die Fähigkeit neue Kreationen zu entwickeln – wie z. B. bei den Motivtorten. Ob nun eine Torte mit einer Kreidetafel zum Schulbeginn, mit einem Doktorhut zur Sponsion oder einfach mit einem Strand zum Urlaubsbeginn – der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt und die Konditorenmeister beim Sluka können (fast) jeden Kundenwunsch umsetzen.