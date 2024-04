Opening: Techno-Café startet in 29. Gartensaison

Ab dem 30. April können die Besucher jeden Dienstag im Techno Café im Pavillon im Volksgarten die lauen Sommerabende bei guten Drinks, American BBQ und elektronischen Klängen von Wiener DJs genießen.

Open Air feiern, tanzen, netzwerken, essen, flirten: Das Techno Café startet in die 29. Gartensaison und lockt ab 30. April – bei Schönwetter jeden Dienstag ab 18 Uhr- wieder in den Pavillon im Volksgarten. Seit 1996 findet das Afterwork in den Sommermonaten in dem 1951 von Architekt Oswald Haerdtl errichteten Pavillon und seiner in Terrassen angelegten Gartenanlage statt – ein einzigartiges, denkmalgeschütztes Architektur-Juwel mitten in der Stadt.

BBQ mit feinen Beats

Die Plätze sind begehrt. Jeden Dienstag heißt es, so früh wie möglich zu kommen, um einen der begehrtesten Sitzplätze der Stadt zu ergattern. Auch dieses Jahr gibt es wieder kulinarische Köstlichkeiten wie American BBQ.

„Das große Outdoor Areal bietet die perfekte Kulisse für die vielen verschiedenen Bedürfnisse und Wünsche der Gäste. Electronic Music mit Fokus auf in Wien lebenden Djs ist unser Feuer, um den FUN ordentlich anzuheizen. Wir können den Start nicht mehr erwarten. Für viele Besucher beginnt im Sommer das Wochenende schon am Dienstag“, freut sich Veranstalterin und Gründerin Sandra Kendl auf die Saison.

Was: Das Techno Café

Wann: Ab 30. April bis ca. Mitte September

Wo: Volksgarten Pavillon, 1010 Wien

Eintritt: 11 Euro

Alle weiteren Infos gibt es hier