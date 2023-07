Coole Zonen: Abkühlung für Senioren

Die Klimakrise beschert uns auch hierzulande immer mehr Hitzetage mit Temperaturen weit jenseits der 30-Grad-Marke. Mit den „Coolen Zonen“ schafft die Stadt Wien deshalb künftig die Möglichkeit, sich für einige Stunden in kühlen Innenräumen vor großer Sommerhitze zu schützen.

Als Teil des Hitzeaktionsplans und des Grätzlerneuerungs-Programms WieNeu+ gehen die „Coolen Zonen“ nun in die Pilotphase. Die Pensionistenklubs der Stadt sind Kooperationspartner dieser coolen Initiative. Bereits in den vergangenen Jahren begannen sie, ihre Lokale hitzefit zu machen. Nun bieten einige Pensionistenklubs zu den regulären Öffnungszeiten klimatisierte Räumlichkeiten für alle Besucher an. Andere Klubstandorte haben wiederum einen schattigen Garten und sind dadurch angenehm zum Verweilen. Denn auch in solch städtischen Grünoasen lässt sich so manche Hitzeperiode leichter überdauern.

Kühle Oase in der Brigittenau

Speziell der Klub Greiseneckergasse 5 im 20. Bezirk wird als kühle Oase angeboten. Dort laden dank moderner Klimaanlagen gekühlte Räume zur Zuflucht vor der Sommerhitze. Das Klub-Lokal hat ganztägig eine angenehme Raumtemperatur von konstant 20 bis 24 Grad. Die verlängerten Öffnungszeiten und Barrierefreiheit sollen Senioren den Zugang erleichtern. Der Klub hat Montag bis Freitag von 10:00 bis 20:00 Uhr und am Samstag und Sonntag zwischen 12:00 und 20:00 Uhr geöffnet. Es besteht kein Konsumzwang. Eine eigens geschaffene Ruhezone mit Liegestühlen ist zum Ausruhen und Lesen gedacht. Zeitschriften liegen auf. Für Menschen, die den Austausch mit anderen schätzen, gibt es Plauderecken und Gesellschaftsspiele. Zudem gibt es kostenloses WLAN, kühle Getränke sowie Informationen und Beratungsangebote zum Thema Hitzeschutz in der Stadt. In den Räumen ist während der Öffnungszeiten eine Raumaufsicht anwesend. Zu Stoßzeiten und an besonders heißen Tagen wird zusätzlich Personal vom Roten Kreuz zugezogen. Wichtig: Das Angebot richtet sich an diesem Standort nicht nur an Senioren, sondern an alle Generationen!

Die „coolen“ Klubräume und -Gärten

Klimatisierte Klubs:

• 06. Klub Gumpendorfer Straße 117

• 13. Klub Faistauergasse 68

• 21. Klub Karl-Lothringer-Straße 32

• 21. Klub Jedlersdorfer Straße 99/19

• 22. Klub Biberhaufenweg 78

• 23. Klub Kinskygasse 16-30

• 23. Klub Breitenfurter Straße 452/1

Kühle Klubs durch Lage und Bausubstanz oder thermische Kühlung:

• 05. Klub Castelligasse 3/2

• 11. Klub Strindberggasse 1

• 11. Klub Blériotgasse 21/13

• 14. Klub Käthe-Dorsch-Gasse 17/1

• 19. Klub Obkirchergasse 16/3

Klubs mit schattigen Gärten:

• 02. Klub Böcklinstraße 43

• 09. Klub Grünentorgasse 7/2/1

• 16. Klub Hofferplatz 3

• 22. Klub Pappelweg 4

Alle Standorte und Outdoor-Veranstaltungen findet man auch auf der Website: www.pensionistenklubs.at