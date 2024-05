Simmering: gratis Impfungen gegen HPV und MMR

Im Rahmen einer Impfkampagne bietet wohnpartner Lokal_11 kostenlose Impfungen gegen HPV (Humane Papillomviren) und MMR (Masern, Mumps, Röteln) an. Auch gegen FSME (Frühsommer-Meningoenzephalitis) wird – kostenpflichtig – geimpft.

Die Aktion findet an drei Tagen statt. Am 27. Mai gibt es von 8:00 bis 11:30 Uhr, am 28. Mai von 8:00 bis 12:00 Uhr und am 29. Mai von 9:00 bis 13:00 Uhr die Möglichkeit, sich impfen zu lassen. Die gratis HPV-Impfung wird allerdings nur für die Altersgruppe von neun Jahren bis zum 21. Geburtstag angeboten.

Zeckenimpfung nur am 29. Mai!

Nur am 29. Mai wird eine kostenpflichtige FSME-Impfung angeboten. Die Kosten für die Zeckenimpfung belaufen sich für Erwachsene auf 30,92 Euro plus einem Impfhonorar von 11,58 Euro. Personen mit einer Versicherungsbestätigung können die Impfung zum reduzierten Preis von 26,42 Euro plus Impfhonorar erhalten. Für Kinder gelten die gleichen Preise. Nutzen Sie diese Gelegenheit, um sich und Ihre Liebsten effektiv zu schützen!

Die Impfaktion findet im wohnpartner Lokal_11 am Albin-Hirsch-Platz 1/2/R2 statt.