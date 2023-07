Countdown läuft: Vorfreude auf die Kaiser Wiesn!

O’zapft ist bald auf der Kaiser Wiesn! Ab 21. September präsentiert Österreichs größtes Oktoberfest auch dieses Jahr wieder das Beste an Unterhaltung und guter Stimmung im Prater.

Auf die Bänke, fertig, los! Die Kaiser Wiesn startet in eine neue Saison – und zwar heuer von 21. September bis 8. Oktober. Für alle Besucher ob Jung oder Alt heißt das: Rein ins Dirndl oder ab in die Lederhosn! Denn in Tracht feiert sich’s besonders stimmungsvoll.

Bei der Kaiser Wiesn ist für jeden etwas dabei

„Ob mit der ganzen Familie, Freunden oder Arbeitskollegen – es ist für jeden etwas dabei“, freut sich Kaiser-Wiesn-Geschäftsführer Johann Pittermann im Vorfeld und betont: „Auf der Kaiser Wiesn lassen wir Brauchtum und Kultur hochleben. Besonders in Zeiten wie diesen, ist es wichtig, den Alltagssorgen eine Auszeit zu geben und beflügelnde, herzerwärmende Momente mit lieben Menschen zu genießen. Bei uns können die Besucher gemeinsam Kraft und Optimismus tanken.“