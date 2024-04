Letzte Chance: Noch schnell zum Töchtertag anmelden!

Bald ist es wieder soweit: Am 25. April bietet der Wiener Töchtertag Mädchen und jungen Frauen wieder die Möglichkeit, spannende Berufe mit Zukunftsperspektive kennenzulernen. Die Anmeldung ist noch bis zum 15. April möglich.

Mehr als 290 Wiener Unternehmen öffnen am 25. April im Rahmen des Töchtertags ihre Türen. Der Schnuppertag nur für Mädchen bietet allen Schülerinnen ab der 1. Klasse Mittelschule oder Gymnasium bis zur Matura die Möglichkeit, Berufe aus den Bereichen Technik, Naturwissenschaften, Digitalisierung und Handwerk kennenzulernen.

Teilnahme ist kostenlos

Die Vision hinter dem Töchtertag ist es, überholte Rollenbilder aufzubrechen und Mädchen zu ermutigen, ihren eigenen Weg zu gehen und auch (noch) frauenuntypische Berufe in Betracht zu ziehen. „Wir wollen Mädchen dazu ermutigen, ihren Interessen nachzugehen und ihren eigenen Weg zu suchen. Mir ist es wichtig, ihnen mitzugeben: Euch stehen alle Chancen offen!“, so Vizebürgermeisterin und Frauenstadträtin Kathrin Gaál. Beim Töchtertag können Mädchen aus Wien, Niederösterreich und dem Burgenland mitmachen. Die Teilnahme ist kostenlos.

Premiere für Töchtertag MINI

Der Töchtertag MINI für Kindergartengruppen findet heuer zum ersten Mal statt. Die Mädchen besuchen in Begleitung von Elementarpädagogen eine Institution, in der sie spannende Tätigkeiten ausprobieren können. Den Töchtertag KIDS für Volksschülerinnen der 3. und 4. Schulstufe gibt es hingegen schon seit 2021. Im Rahmen einer Klassenexkursion lernen die Kinder dabei in Begleitung ihrer Lehrer ein Unternehmen kennen. Die Anmeldungen für den Töchtertag KIDS und den Töchtertag MINI sind allerdings bereits abgeschlossen.

Angebot von IT bis Handwerk

Von Workshops mit VR-Brillen über Mikrokosmos-Forschung bis hin zu Baustellenbesichtigungen und handwerklichen Aktivitäten ist für jede etwas dabei. Spannende Programmpunkte sind heuer zum Beispiel eine echte Aufzugsanlage gemeinsam mit dem Service-Team zu checken, Einblicke in die IT-Abteilung und Haustechnik des Wohnservice Wien zu bekommen oder in einem Workshop Oberflächen für Smartphone-Apps, Webseiten und Spiele zu kreieren.

Alle Infos unter: www.toechtertag.at