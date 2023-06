Gegen den Krebs: Neuer Sommerball soll aufwühlen

Der jährliche Dancer against Cancer Ball, der zugunsten der österreichischen Krebshilfe stattfindet, ist vielen Menschen in Österreich bereits ein Begriff. In diesem Jahr gab es eine besondere Überraschung: Der Dancer against Cancer Sommerball.

Obwohl seit dem letzten Ball erst weniger als ein Jahr vergangen ist – er fand am 3. September 2022 statt – beschloss das Dancer against Cancer-Team, das Motto „Die Feste feiern wie sie fallen“ zu leben und rechtzeitig Spenden für die Projekte der österreichischen Krebshilfe Wien zu sammeln. Um die Finanzierung für alle Betroffenen zu sichern, hat das Projekt „Mama/Papa hat Krebs“ nun seinen Platz bei Dancer against Cancer gefunden.

Fighter Tickets

Heuer wurden erstmals für krebsbetroffene Gäste Fighter Tickets aufgelegt. Es bestand auch die Möglichkeit, diese für Erkrankte zu spenden, damit auch jene, die aktuell die Kosten für ein Ticket nicht ohne weiteres zahlen können, die Möglichkeit haben, den Ball zu besuchen.

MyAid Award

Dancer against Cancer wollte alle am Ball anwesenden Fightern Hochachtung für deren Stärke ausdrücken und sie wissen lassen, dass sie nicht alleine in ihrem Kampf gegen den Krebs sind. Der MyAid Award 2023 ging daher an alle krebsbetroffenen Menschen, um ihnen Mut und Zuversicht für alle Herausforderungen zu spenden. Wir freuen uns, dass über 40 Fighters heuer am Dancer against Cancer Ball anwesend waren. Der MyAid Award 2023 wurde stellvertretend Christa Beyer für alle Krebsbetroffene überreicht.

Den Award überreichte Stargast Brec Bassinger, die auf Einladung von Manfred und Nelly Baumann am Ball anwesend war. Für Brec ist es die erste Reise nach Österreich und sie war von der Hofburg und dem Flair eines Balles mehr als beeindruckt.

Promi-Modeschau

Neben 250 ProfitänzerInnen auf der Tanzfläche in der Hofburg hatte Dancer against Cancer noch ein besonderes Highlight! Die Modeschau des Labels „Gut behütet“ und die Fashion Show von „Dali Oleschko Couture“ Am Catwalk waren u.a. Kathi Stumpf, Eser Akbaba, Lou Ann Gleissenebner, Iva Schell, Evelyn Rillé, Martin Leutgeb, Beatrice Turin und Katharina Baumgartner, die mit der Domäne Baumgartner den Dancer against Cancer Ballwein kreierte.

Besonderer Abschluss

Zum Abschluss des Balles gab es auch noch für jeden Ballgast den CEWE Dancer against Cancer Kalender by Starfotograf Manfred Baumann. Dieser Kalender hat eine Besonderheit – er gilt von einem DaC Ball bis zum nächsten und startet mit Juli 2023.

Bis zu diesem 16. Galaball konnten über €1.100.000 Euro an Krebsbetroffene gespendet werden. Derzeit laufen noch die Abrechnungen und es wird hoffentlich wieder ein weiterer hoher Betrag zugunsten der Österreichischen Krebshilfe Wien überwiesen.

Yvonne Rueff Lou-Anne Gleißenebner-Teksey, Beatrice Turin Martin Leutgeb, Tony Wegas Fighters against Cancer

©Andreas Tischler