WIENKULT lud zum Networking im Grünen

Das traditionelle Frühlingsfest von #WIENKULT verwandelte den Garten des Bruno Kreisky Forums einmal mehr in einen Treffpunkt der Wiener Kultur-, Medien- und Gesellschaftsszene.

Bei frühsommerlichen Temperaturen nutzten zahlreiche Persönlichkeiten aus Kunst, Politik, Wirtschaft und Medien die Gelegenheit zum Austausch und Networking in entspannter Atmosphäre.

Bürgermeister Michael Ludwig eröffnete den Abend mit einer Rede, in der er ein Zitat des international renommierten Künstlers Gottfried Helnwein aufgriff:

„Als Wiener weiß ich, dass man sich hier gerne dauernd über irgendetwas aufregt und motschkert. Aber wenn Sie lange genug weg waren und sich in der Welt umgesehen haben, wird Ihnen erst bewusst, wie wunderbar diese Stadt eigentlich ist.“

Besonders hob Ludwig Helnweins Hinweis auf den hohen Stellenwert der Kultur in Wien hervor.

Ein Abend voller prominenter Namen

Dass Kultur in Wien verbindet, zeigte auch die beeindruckende Gästeliste. Unter den Besucherinnen und Besuchern fanden sich unter anderem Bundespräsident Heinz Fischer, Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler, Bruno-Kreisky-Forum-Präsident Rudolf Scholten, ARWAG-Vorstandsdirektor Thomas Drozda sowie MUK-Direktor Andreas Mailath-Pokorny.

Auch zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter der Kunst- und Kulturszene ließen sich das Fest nicht entgehen. Mit dabei waren Bestsellerautor Thomas Brezina, Maler Christian Ludwig Attersee, Starporträtistin Dina Larot, Filmemacher Harald Sicheritz, Produzent Georg Hoanzl sowie die Theaterdirektoren Thomas Gratzer, Peter Hofbauer, Alexander Götz, Claudia Rohnefeld und Robert Beutler.

Für gesellschaftlichen Glanz sorgten zudem Publikumsliebling Gerhard Ernst, TV-Moderatorin Vera Russwurm, ORF-Kommunikationschefin Dodo Roscic, Musikmanager Jan Nast, Wien-Tourismus-Chef Norbert Kettner sowie zahlreiche weitere Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Medien und Kultur.

Musikalische und literarische Höhepunkte

Neben den vielen Begegnungen bot das Frühlingsfest auch ein abwechslungsreiches Kulturprogramm. Literarische und musikalische Beiträge kamen von Historiker und Autor Philipp Blom, Christoph Thun-Hohenstein sowie der jungen iranischstämmigen Musikerin Avin Ahmadi. Für die passenden Klänge sorgten außerdem die Bossa-Nova-Formation rund um Flip Philipp und DJane Mel Merio.

Kulinarisch wurden die Gäste mit einem erstklassigen Catering verwöhnt, das vom ECHO-Team gestaltet wurde.

Blick auf die nächste Kulturveranstaltung

#WIENKULT-Präsident Christoph Hirschmann zeigte sich mit dem Abend äußerst zufrieden. Sein Dank galt den Unterstützern Wiener Städtische, ARWAG, ECHO und der MA 7. Das Frühlingsfest habe einmal mehr bewiesen, wie wichtig persönliche Begegnungen für den kulturellen Austausch seien.

Gleichzeitig richtete Hirschmann den Blick bereits nach vorne: Die nächste große Veranstaltung von #WIENKULT steht bereits fest. Am 5. September lädt die Organisation zur traditionellen „Kulturwanderung“ in den Lainzer Tiergarten ein.

Gottfried Helnwein, Michael Ludwig und Rudi Dolezal Michael Ludwig mit Christian Ludwig Attersee BV-Vize Döbling Mahboobeh Bayat ©Christian Jobst