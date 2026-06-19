Schlagerstar Melissa zieht ins Wachsfigurenkabinett

Große Ehre für Melissa Naschenweng: Die Kärntner Schlagerkönigin hat nun ihren eigenen Platz im Prater.

Im Madame Tussauds Wien enthüllte die 35-Jährige am Donnerstagabend persönlich ihre erste Wachsfigur – und zeigte sich von dem Ergebnis begeistert.

Neuer Publikumsmagnet im Festivalbereich

Mit Hits wie „I steh auf Bergbauernbuam“, „Kompliment“ oder „Rosa Dynamit“ zählt Melissa Naschenweng seit Jahren zu den erfolgreichsten Künstlerinnen des Landes. Nun wird die Sängerin Teil des Festivalbereichs im Madame Tussauds Wien und reiht sich dort neben heimischen Musikgrößen wie Hansi Hinterseer und Christina Stürmer ein.

Die Entscheidung für die Wachsfigur kam nicht von ungefähr: Bei einer internen Besucherbefragung landete die Kärntnerin ganz vorne auf der Wunschliste der Gäste.

„Es ist echt ein Wahnsinn, es geht fast nicht gleicher. Von den Zähnen zu den Augen, es ist perfekt.“

…zeigte sich Naschenweng bei der Enthüllung beeindruckt. Besonders die Liebe zum Detail habe sie begeistert.

Acht Monate Arbeit für ein täuschend echtes Ebenbild

Der Weg zur fertigen Figur begann bereits im Oktober vergangenen Jahres. Unter strenger Geheimhaltung wurde Melissa Naschenweng in Wien über drei Stunden lang vermessen. Mehr als 200 Messungen und rund 180 Fotos aus allen Blickwinkeln bildeten die Grundlage für die spätere Herstellung.

Anschließend entstand die rund 250.000 Euro teure Figur in den Londoner Ateliers von Madame Tussauds. Rund 20 Künstlerinnen und Künstler arbeiteten monatelang an dem Projekt. Jedes einzelne Haar wurde von Hand eingesetzt, Hautstruktur und Gesichtszüge detailgetreu modelliert und bemalt.

Besonderes Augenmerk legte das Team auf Frisur und Make-up. Dafür arbeiteten die Expertinnen und Experten eng mit Naschenwengs persönlichem Hair- und Make-up-Artist zusammen.

Markenzeichen in Pink

Auch beim Outfit setzte Madame Tussauds auf Authentizität. Die Musikerin stellte ihr originales Bühnenoutfit zur Verfügung. Die Figur trägt ein glitzerndes Bustiertop mit Pailletten, die charakteristische rosa Lederhose sowie kniehohe Stiefel – ein Look, der längst zu ihrem Markenzeichen geworden ist.

Die Pose erinnert an ihre energiegeladenen Live-Auftritte: Mit einem Mikrofon in der rechten Hand und der linken Hand in den Himmel gestreckt, vermittelt die Figur genau jene Dynamik, für die Melissa Naschenweng bei ihren Fans bekannt ist.

„Verbindet Generationen“

Auch bei Madame Tussauds Wien ist die Freude über den prominenten Neuzugang groß. Pressesprecher Lukas Rauscher bezeichnet die Sängerin als eine der prägendsten Künstlerinnen ihrer Generation. Mit ihrer bodenständigen und zugleich professionellen Art begeistere sie Fans aller Altersgruppen und stehe wie kaum eine andere für die Zukunft des Schlagers.

Für Besucherinnen und Besucher ist die neue Attraktion ab sofort im Festivalbereich des Madame Tussauds Wien im Prater zu sehen. Damit können Fans ihrem Idol künftig so nahe kommen wie wohl nie zuvor.