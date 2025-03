Dart-Weltelite in der Seestadt zu Gast

Das wird ein Fest für alle Freunde des Dartsports! An diesem Wochenende geht in der Seestädter Kulturgarage ein topbesetztes Jugend-Weltranglistenturnier in den Altersklassen U 18 und U 23 über die Bühne. ,,Es Ist das weltweit größte Turnier dieser Art‘‘, freut sich Dietmar Schuhmann, der Präsident des Österreichischen Dartsverbandes auf das Mega-Spektakel im Donaustädter Stadtentwicklungsgebiet. Rund 200 Teilnehmer werden erwartet.

Moderiert wird die Veranstaltung von Kevin Barth.

Der Eintritt ist frei!

Am Freitag geht’s schon mit einem Warm-up um 18 Uhr los, Samstag und Sonntag wird die Kulturgarage jeweils um 7 Uhr aufgesperrt, die Wettkämpfe beginnen um 9 Uhr. Der Eintritt ist frei. ,,Gerade bei Regenwetter, das zu erwarten ist, kann man den Dartsport in einer geschützten, trockenen Halle so richtig genießen‘‘, strahlt Schuhmann mit der hinter den Wolken versteckten Sonne um die Wette.