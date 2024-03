Stark war die SPARK: Funke ist übergesprungen

Der Funke ist wieder übergesprungen: Nach vier facettenreichen Tagen hat SPARK ART FAIR VIENNA in der MARX HALLE bei ihrer dritten Ausgabe für Begeisterung bei Künstlern, Sammlern, Ausstellern und Kunstinteressierten aus ganz Europa gesorgt.

Rund 20.000 Menschen haben in den vier Messetagen von 14. bis 17. März die Messe für zeitgenössische Kunst besucht. Die Umsetzung des Messekonzepts mit dem Ziel des Kuratorenboards, SPARK noch internationaler und mit einem ausgewählten Mix aus aufstrebenden und etablierten Künstlern noch vielfältiger zu gestalten, wurde durchwegs positiv aufgenommen. Private und institutionelle Käufer aus ganz Europa haben SPARK genutzt, um ihre Sammlungen zu erweitern. SPARK hat Wien damit wieder in den Fokus des internationalen Kunstmarkts gerückt.

Anregende Plattform

Während der gesamten Veranstaltung bot das Talkprogramm Kunstexperten eine Plattform für anregende Diskussionen zu verschiedenen Themen aus der Kunstwelt: von neuen Trends in der zeitgenössischen Kunst bis hin zur Überschneidung von Kunst und Technologie. Das Video-Programm bot eine fesselnde Reise durch die Welt der bewegten Bilder mit einer kuratierten Auswahl an Videoarbeiten. Das Programm war eine dynamische Ergänzung zur Kunst in der Ausstellung und bereicherte das Gesamterlebnis für die Besucherinnen und Besucher.