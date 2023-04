Demenz: Betreuung wird ausgebaut

Die Zahl der demenzkranken Menschen in Österreich steigt, daher baut die Stadt Wien die notwendige Unterstützung weiter aus. Häuser zum Leben bieten ab sofort weitere Betreuungsplätze in Döbling zur Verfügung.

Aktuellen Schätzungen zufolge leben in Österreich bis zu 130.000 Menschen mit Demenz. Aufgrund des kontinuierlichen Altersanstiegs in der Bevölkerung wird sich diese Anzahl bis zum Jahr 2050 verdoppeln. Somit steigt der Betreuungs- und Pflegebedarf und auch der Bedarf an spezialisierten Angeboten. Die Stadt vernetzt nun Initiativen in der Plattform „Demenzfreundliches Wien“.

Selbstbestimmtes Leben mit Unterstützung möglich

„Lebensqualität und Selbstbestimmung sind auch mit einer demenziellen Erkrankung möglich, wenn ein hochprofessionelles und engagiertes Team wie im Haus Döbling sich um die Pflege der Menschen kümmert“, weiß Karin Eder, Pflegedienstleitung und Demenzexpertin der Häuser zum Leben. Mit der Betreuungseinrichtung in Döbling wird das bereits bestehende Zentrum im Haus Rosenberg verstärkt. Das Angebot der 30 Häuser zum Leben reicht von der Prävention, Gedächtnistraining, Unterstützung bei Früherkennung und Diagnostik bis zur Organisation einer Tagesstruktur. Auch die Angehörigen und das soziale Umfeld der Betroffenen werden miteinbezogen.

Neue Betreuungsplätze in Döbling

Peter Hacker, Gesundheitsstadtrat und Präsident des Kuratoriums Wiener Pensionisten-Wohnhäuser: „Bei den Häusern zum Leben sind Wiener Senioren mit Demenz in sehr guten Händen. Die Aufstockung des Pflegeangebots ist ein wichtiger Schritt bei der Umsetzung unserer Demenzstrategie.“ Im Haus Döbling (Grinzinger Allee 26, 19. Bezirk) stehen ab sofort weitere 28 Plätze in zwei 14-er Wohngruppen zur Verfügung. Persönliche Beratung erhält man über den Kundenservice der Häuser zum Leben telefonisch unter 01/ 313 99 0 oder per Email: post@kwp.at. Die Vermittlung und finanzielle Förderung erfolgt über den Fonds Soziales Wien (FSW).