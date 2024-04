„ME/CFS HÄLT DICH GEFANGEN“: Eine Kampagne für Bewusstsein und Solidarität

In einer Welt, in der sichtbare Leiden oft im Fokus stehen, bleiben unsichtbare Krankheiten oft im Schatten der Aufmerksamkeit. Eine dieser unsichtbaren Krankheiten ist ME/CFS (Myalgische Enzephalomyelitis/Chronisches Fatigue-Syndrom), eine Erkrankung, die das Leben der Betroffenen auf eine Weise beeinflusst, die für Außenstehende schwer zu verstehen ist.

Doch eine neue Kampagne hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Bewusstsein für diese oft übersehene Krankheit zu schärfen und den Betroffenen eine Stimme zu geben.

Eine visuelle Reise durch die Welt von ME/CFS

Die Kampagne mit dem Titel „ME/CFS HÄLT DICH GEFANGEN“ wurde von der WE&ME-Foundation in Zusammenarbeit mit der goodbye.agency ins Leben gerufen. Ihr Ziel ist es, die Isolation und Ohnmacht, die viele ME/CFS-Patienten erleben, auf eindringliche Weise darzustellen und die Öffentlichkeit zu ermutigen, sich mit dieser oft missverstandenen Krankheit auseinanderzusetzen.

Kraftvolle Bilder, die berühren

Die Kampagnenmotive sind ebenso kraftvoll wie berührend. Sie zeigen ME/CFS-Patienten in einem Schattenreich der Krankheit, symbolisiert durch hunderte Laken bzw. unendlich große Patientenzimmer. Diese Bilder sind mehr als nur Illustrationen – sie sind ein visuelles Manifest für das unsichtbare Leiden, das Millionen von Menschen weltweit erfahren.

Multimediale Präsenz für maximale Reichweite

Was diese Kampagne besonders wirksam macht, ist ihre Vielseitigkeit in der Präsentation. Die Motive werden in verschiedenen Medienformaten präsentiert, darunter Filme für TV und Online, Printanzeigen, OOH-Medien und Social Media. Dadurch wird sichergestellt, dass die Botschaft überall dort ankommt, wo Menschen sich informieren und inspirieren lassen.

Ein Aufruf zur Solidarität und Handlungsbereitschaft

Ein weiterer wichtiger Aspekt dieser Kampagne ist ihre Rolle als Katalysator für Solidarität und Handlungsbereitschaft. Die einprägsamen Motive sollen die Betrachter dazu bewegen, nicht nur über die Krankheit nachzudenken, sondern auch konkrete Schritte zu unternehmen. Dies kann von der einfachen Geste des Bewusstseins über das Spenden für die Forschung bis hin zur Unterstützung von Betroffenen in ihrem täglichen Leben reichen.

Weitere Informationen und Kontakt: de.weandmecfs.org