Der Hafen Wien setzt auf die nachhaltige Kraft der Sonne

Der Hafen Wien setzt weiterhin auf Nachhaltigkeit und hat gemeinsam mit Wien Energie eine weitere Photovoltaikanlage im Hafen Freudenau errichtet. Das Sonnenkraftwerk wurde nach dem Probelauf nun offiziell in Betrieb genommen.

Ab sofort werden damit die Liegenschaften im Bereich Freudenauer Hafenstrasse zu ca. 80 % aus Sonnenenergie gedeckt. Das entspricht einer jährlichen Erzeugung von 465.379 Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a). Umgerechnet können mit dieser Menge 232 Wiener Haushalte ein ganzes Jahr mit Grünstrom versorgt werden. Insgesamt wurden 1.180 Solarmodule auf einer Fläche von rund 2.304 Quadratmetern verbaut. Die Anlage kommt somit auf eine Leistung von 477,9 Kilowatt Peak (kWp).

Das neue Solarkraftwerk wurde – so wie die drei bereits Bestehenden im Hafen Freudenau, im Gewerbegebiet HQ7 und im Hafen Albern – in enger Kooperation zwischen Hafen Wien und Wien Energie umgesetzt. Der Hafen Wien stellt den geeigneten Standort, eine riesige Dachfläche zur Verfügung. Wien Energie hat die Photovoltaikanlage geplant, finanziert und errichtet. Der Hafen Wien nutzt hauptsächlich den erzeugten Strom der Photovoltaikanlage. Der restlich hergestellte Strom wird in das öffentliche Netz eingespeist, für das der Hafen Wien eine monatliche Vergütung bekommt.

Nachhaltige Stromgewinnung

Auf ressourcenschonende Stromgewinnung setzt der Hafen Wien schon seit vielen Jahren. Ab jetzt sind insgesamt vier Solarkraftwerke zur Stromerzeugung im Einsatz. Bei allen vier Solarkraftwerken wurden insgesamt 4.542 Solarmodule auf einer Gesamtfläche von 7.500 Quadratmetern verbaut. In Summe werden damit rund 1.500.000 Kilowattstunden Strom pro Jahr erzeugt, das entspricht dem Verbrauch von 400 bis 500 Einfamilienhäusern.

„In den vergangenen Jahren haben wir den Hafen Wien kräftig ausgebaut, massiv neue Umschlag-Einrichtungen und Lagerflächen geschaffen und in die Verbreiterung der Dienstleistungspalette investiert. Der Hafen Wien zählt mittlerweile zu den größten Logistikzentren an der Donau in Europa. Diesen Weg gehen wir kontinuierlich weiter: Ganz im Sinne der Smart City Strategie der Stadt Wien soll der Hafen Wien auch in Sachen erneuerbarer Energien und Ressourcenschonung zu einem Musterbeispiel werden. Ein weiterer wichtiger Schritt dazu ist das mittlerweile vierte Solarkraftwerk, das gemeinsam von Wien Energie und dem Hafen Wien realisiert wurde“, so Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke.

Der Hafen Wien

Angebunden an eine perfekte Straßen-, Schienen- und Wasserinfrastruktur liegt das größte Logistikzentrum Ostösterreichs, der Hafen Wien. Der Hafen Wien ist als Tochter der Wien Holding ein Unternehmen der Stadt Wien. Mit einer Fläche von drei Millionen Quadratmetern fungiert er mit seinen drei Häfen, Freudenau, Albern und dem Ölhafen Lobau, als trimodale Logistikdrehscheibe. Mit rund 100 angesiedelten Unternehmen und bis zu 5.000 Arbeitsplätzen am Standort ist der Hafen Wien ein wichtiger Arbeitgeber. Mit seiner Lage an den drei Ten-T-Korridoren ist er einer der wichtigsten Hinterland-Hubs Europas, vor allem für die großen Nordseehäfen und die adriatischen Häfen.

Information zum Unternehmen findet man unter www.hafenwien.com