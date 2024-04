Finanzen: Männer dominieren Kreditanfragen

Wenn größere Haushaltsgeräte defekt sind, dringend ein neues Auto oder neue Möbel benötigt werden, reicht das Ersparte oft nicht. Eine Finanzierungsmöglichkeit für diese Situationen ist ein Konsumkredit. Das Vergleichsportal CHECK24 hat die Kreditanfragen der letzten 6 Monate analysiert.

Die Analyse zeigt, dass 70 Prozent der Anfragen von Männern kommen. Über die Hälfte der Männer (53 Prozent) lebt in einem Single-Haushalt. 47 Prozent geben außerdem an, in keiner Beziehung zu sein. Österreicher, die Konsumkredite vergleichen, sind im Schnitt 38 Jahre alt, 6 von 10 wohnen zur Miete. Auffällig ist auch, dass 73 Prozent entweder allein oder mit Partner leben – Kinder sind keine im gleichen Haushalt.

Durchschnitts-Kredit 16.400 Euro

Das monatliche Netto-Haushaltseinkommen der Single-Haushalte beträgt im Schnitt 2.400 Euro. Mehrpersonen-Haushalte haben rund 2.600 Euro zur Verfügung. Die durchschnittlich angefragte Kreditsumme liegt bei 25.600 Euro. Die abgeschlossene Kreditsumme liegt im Schnitt bei 16.400 Euro.

Bundesländervergleich

Das Vergleichsportal hat auch in jedem Bundesland das Verhältnis zwischen Bevölkerungszahl und Menge der Kreditanfragen verglichen. In Vorarlberg gibt es im Verhältnis zur Bevölkerung signifikant mehr Kreditanfragen. 4,5 Prozent der österreichischen Bevölkerung lebt in Vorarlberg. Aus diesem Bundesland kommen aber 7 Prozent der Kreditanfragen. Im Burgenland und in Salzburg haben, im Verhältnis zum Bevölkerungsanteil, deutlich weniger Personen eine Kreditanfrage gestellt. In den anderen Bundesländern gibt es keine signifikanten Unterschiede.

Tipps für gute Kreditkonditionen

CHECK24 Österreich Geschäftsführer Florian Reichert: „Viele machen den Fehler, dass Sie nur zur Hausbank gehen, die bietet aber nicht automatisch die besten Kreditkonditionen an. Vergleichen Sie deshalb immer mehrere Kreditangebote und achten Sie dabei auf den effektiven Jahreszins. Darin sind auch Gebühren und andere zusätzliche Kosten enthalten. Damit können Sie am besten vergleichen und entscheiden, welcher Kredit für Sie passt.“ Neben dem Vergleich der unterschiedlichen Kreditangebote gibt es auch noch andere Möglichkeiten, um einen passenden Kredit zu finden. Ein zweiter Kreditnehmer kann die Chance erhöhen, gute Kreditkonditionen zu bekommen, weil die Bank damit weniger Risiko hat. Was auch helfen kann, ist ein konkreter Verwendungszweck. Wenn Sie sich zum Beispiel ein Auto kaufen wollen, hat die Bank damit eine zusätzliche Sicherheit und ein geringes Verlustrisiko.