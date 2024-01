Der „King of Rock’n’Roll“ lebt in Wien weiter

The Original Musicians of Elvis: Die neue Tour von Dennis Jale mit Donna Presley, original Elvis-Gitarre und den Musikern des King in Wien kommt auch nach Wien.

Am 8. Jänner feiert die ganze Welt den 89. Geburtstag des King of Rock. Österreichs bekanntester Rock’n’Roll-Entertainer, Dennis Jale, würdigt das Geburtstagskind nicht nur mit einem Konzert in Nashville, er geht mit „The Original Musicians of Elvis“ auf Tour, die ihn auch nach Wien führt. So gastiert man am 26. &. 27. Jänner im Metropol Wien. Special Guest der Konzertreihe ist Donna Kay Presley, die Cousine des King of Rock’n’Roll, die von original Elvis-Tour- und Studiomusikern, wie Glen D. Hardin, Terry Blackwood from The Imperials, Ginger Holladay, Donna Rhodes, Craig Morris und Paul Leim begleitet wird.

Keine andere Show weltweit ist so authentisch (Donna Presley)

Die Show ist gespickt mit Anekdoten aus der goldenen Zeit der Rockmusik, verfügt doch Donna Presley, da sie in Graceland und auf der „Circle G Ranch“ von Elvis aufwuchs, über ein unglaubliches Insiderwissen rund um den King, wie sie selbst die größten Fans noch nie gehört haben. Dennis Jale: „Eigentlich lebt Donna sehr zurückgezogen in der Nähe von Memphis. Da sie mit den Musikern aber eine jahrzehntelange Freundschaft verbindet, hat sie von mir gehört und mich direkt auf Facebook angeschrieben. Zuerst habe ich ihr nicht geglaubt, doch meine Musiker haben mir bestätigt, dass sie tatsächlich seine Cousine ist“, so Jale.

Auch Donna Presley streut dem Wiener Entertainer Rosen. „Wir Elvis-Fans sind eine große Familie, daher kannte ich natürlich Dennis und seine Arbeit. Wir haben uns dann in Dänemark bei einem meiner Auftritte getroffen und ich war sofort von ihm begeistert. Keine andere Show weltweit ist so authentisch wie seine mit den Original-Musikern!“

Rock’n’Roll-Ikonen gemeinsam auf der Bühne

Auch der Rest des Line-ups ist gelebte Musikgeschichte, steht doch das Who-is-Who ehemaliger Studio- und Tourmusiker auf der Bühne. Wahrscheinlich mit dabei ist GitarrenlegendeJames Burton, der bereits 1968 von Elvis beauftragt wurde, die legendäre TCB-Band zusammenzustellen, und von 1969 bis 1977 der Lead Gitarrist des Kings war. Glen D. Hardin, der unglaubliche 1000-mal mit Elvis auf der Bühne stand und auch mit Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr., John Denver und sogar Buddy Holly in die Tasten griff. Gleich mit vier Grammys ausgezeichnet wurden Terry Blackwood & Royce Taylor from The Imperials, das legendäres Südstaaten Gospel Quartett und Mitglieder der Gospel Music Hall of Fame. 1966 holte Elvis die Formation ins Studio, um mit ihnen sein preisgekröntes Gospelalbum „How Great Thou Art“ einzuspielen. Als Elvis sich 1969 dazu entschloss, wieder live aufzutreten, begleiteten Terry Blackwood and the Imperials den King live on Stage.

Wer die originalen Vocals von „Suspicious Minds“, „In the Ghetto“ oder „Don’t cry Daddy“ erleben möchte, muss beim Auftritt der „American Sound Studio Singers“ die Ohren spitzen. Die damals blutjungen Sängerinnen Ginger Holladay und Donna Rhodes wurden von Elvis 1969 engagiert und schrieben mit ihm in nur zwei Studiowochen Musikgeschichte. Bis 1975 waren sie regelmäßig mit Elvis im Studio und steuerten bei Hits wie „Burning Love“ oder „Wonder of You“ ebenfalls die Backing Vocals bei. Am Schlagzeug dieser Supergroup werkt natürlich auch kein Unbekannter. Mit Paul Leim sorgt ein absoluter Profi, der schon bei Megastars wie Lionel Richie, Shania Twain oder Tom Jones die Felle bediente, für den Takt.

Elvis Gitarre in der „Tandler Lounge“

Echte Musikgeschichte und ein wahrer Schatz ist die Elvis-Gitarre, die die Musiker mit auf Tour nehmen und auf der Dennis Jale auch höchstpersönlich in die Seiten greift. Die Gitarre wurde 1959 in Frankfurt erworben und ist auf zahlreichen Bild- und Tonaufnahmen zu erleben. Die Tandler Lounge der MA48 in der Siebenbrunnenfeldgasse 3, in Wien 5 zeigt sie vom 24. – 27. Jänner in ihrer exklusiven Ausstellung „Elvis – from Memphis to Vienna“ gemeinsam mit original Exponaten aus dem Besitz von Elvis Presley. Der Eintritt ist frei. Infos: www.48ertandler.at

Tickets für die Show gibt es ab 52 Euro auf oeticket.com und auf www.dennis-jale.at