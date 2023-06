Die diesjährige Patenschaft für den edlen Tropfen vom Weingut Höfler aus Wien, übernahm Kabarettistin Caroline Athanasiadis. Mit viel Liebe, Hingabe und noch mehr Witz begleitete die bekannte Kabarettistin ihren Wein vom Rebschnitt bis hin zur Weinlese. Jetzt wurde er erstmals verkostet.

Der „Lustigste Wein Österreichs“ ist ein „Wiener Gemischter Satz DAC“ Lagenwein (Rebsorten: Grüner Veltliner, Frühroter Veltliner, Welschriesling und Müller Thurgau) aus der Riede Kreften am Bisamberg in Wien mit 13,0 vol%. Traditionell wird dieser von bekannten Künstlern, de Humor zu ihrem Beruf gemacht haben aus der Taufe gehoben. Es handelt sich dabei bereits um die 4. Auflage. Als Paten und Patinnen fungierten in den Jahren zuvor bereits Christoph Fälbl, Gerald Pichowetz, die Kernölamazonen, Gerald Fleischhacker und Karikaturist Markus Szyszkowitz.

Die diesjährige Patenschaft für den edlen Tropfen vom Weingut Höfler aus Wien, übernahm Kabarettistin Caroline Athanasiadis. Mit viel Liebe, Hingabe und noch mehr Witz begleitete sie ihren lustigen Wein vom Rebschnitt bis zur Weinlese. „Ohne Wein kann man sein. Aber will ich das? Nein?“, erklärt die Kabarettistin schmunzelnd. Gemeinsam mit Winzerin Marie Höfler vom „Ausblick.Wien-Weingut Höfler“ wurde er nun am Buschenschank „Ausblick.Wien“ erstmals gemeinsam verkostet. Doch der lustigste Wein hat einen ernsten Hintergrund.

Ein edler Tropfen für den guten Zweck

Der Spezialwein des Weinguts wird eigens für den guten Zweck produziert. Dieses Jahr kommen € 3 je verkaufter Flasche dem MOMO Kinderhospitz zugute. Der Wein bleibt streng limitiert auf 1.000 Flaschen. Caroline unterstützt das Kinderhospitz schon seit vielen Jahren, deswegen hat sie auch sofort zugesagt die Patenschaft für den diesjährigen „Lustigsten Wein Österreichs“ zu übernehmen. „Wenn es um Wein geht und gleichzeitig auch um einen guten Zweck bin selbstverständlich sofort dabei und unterstütze daher sehr gerne dieses Projekt.“ so die Neo-Weinpatin.

Winzerin Marie Höfler vom Ausblick.Wien-Weingut Höfler freut sich über die prominente Patin: „Mit Caro Athanasiadis haben wir jemanden gewinnen können, die die pure Lebenslust, Spaß und Leidenschaft vereint. Mit ihr wurde der Wein nicht nur besonders lustig, sondern wir geben damit auch ernsten Anliegen ein Gehör. Wir sind überzeugt, dass wir mit unserer Aktion das MOMO Kinderhospiz bei seiner wichtigen Arbeit unterstützen können und freuen uns, wenn viele Gäste die Aktion durch den Kauf des lustigsten Weins ab Hof oder in unserer Buschenschank unterstützen.“