Am Hauptbahnhof sammelt die Caritas Wärmepakete, die der Obdachlosen-Gruft zugute kommt.

Mit einem interaktiven Touch-Screen kann man noch bis inklusive 24. Dezember am Hauptbahnhof (Favoriten) für die Obdachlosen-Gruft der Caritas (Mariahilf) spenden. Vor der Passage zur U1 können am interaktiven Screen Kleidungsstücke ausgewählt werden. Nach der Auswahl gibt es die Möglichkeit, den Betrag direkt und unkompliziert per QR-Code zu überweisen.

Die Werbefläche wurde von der ÖBB zur Verfügung gestellt. Für Konzept und Entwicklung zeichnen die Agenturen „Brokkoli Advertising. Network“ und „Geht ab wie Schmitts Katze“ verantwortlich.

Bild & Video: ZVG