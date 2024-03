„Die große Chance“ – Das ORF extra Gewinnspiel

„Die große Chance“ im ORF: Star-Foto einschicken und Spielkonsole gewinnen

Ab 8. März treten Österreichs Talente für „Die große Chance – Let’s sing and dance“ vor den Vorhang und stellen sich dem Urteil der prominent besetzten Jury. Fanny Stapf und Andi Knoll begrüßen jeden Freitag um 20:15 Uhr in ORF 1 eine hochkarätige dreiköpfige Jury, die entscheidet, wer den Sprung in die Live-Shows schafft.

Machen Sie mit und gewinnen Sie Show-Feeling für zuhause. Schicken Sie Ihr Star-Foto ein – unter allen Einsendungen auf extra.ORF.at wird eine Spielkonsole verlost.