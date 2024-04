GemeinsamStärker für Mütter, Kinder und Bildungsgerechtigkeit

Für Kinder und Jugendliche in Not ist gute Bildung ein wichtiger Faktor für den Weg in ein selbstbestimmtes Leben. Aus diesem Grund erhalten sie im SOS-Kinderdorf neben wertvollen Hilfsmaßnahmen wie Wohnraum, Versorgung mit Nahrungsmitteln und pädagogischer Betreuung auch die Möglichkeit, am „Bildungs-ABCd“ teilzunehmen. Dieses Projekt ist Teil des Bildungs- und Förderprogramms des SOS-Kinderdorfs und unterstützt Kinder und Jugendliche dabei, ihre individuellen Stärken und Talente zu entwickeln und mutig in eine selbstbestimmte Zukunft zu gehen. Das SOS-Kinderdorf legt dabei großen Wert darauf, auf die individuellen Bedürfnisse aller Kinder und Jugendlichen einzugehen.

Um das SOS-Kinderdorf bei der Förderung von Kindern und Jugendlichen in Not zu unterstützen, sammeln P&G und BIPA im Rahmen der Aktion #Kinderperspektiven bis zu 15.000 Euro an Spenden. Konsument:innen konnten sich ganz einfach an der Initiative beteiligen: Mit jedem Kauf eines Produkts der P&G-Marken Always, Ariel, Lenor, Oral-B, Pampers, Gillette, Braun, Fairy, blend-a-med und Head&Shoulders im Zeitraum 14. bis 27. März 2024 erhöhte sich der Spendentopf um drei Cent.