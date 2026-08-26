7. September um 20 Uhr

Alles, was man dafür tun muss, ist, unten im Eingabefeld die E-Mail-Adresse hineinzuschreiben und in welches Hollywood Megaplex Sie gehen möchten und schon können Sie um Karten mitspielen! Neben der Kinokarte bekommt jeder Kinomontag-Gewinner eine Tüte Popcorn und ein Coca-Cola gratis dazu! 🥤🍿

Anmeldeschluss für „ONSLAUGHT“ ist am Mittwoch, den 2. September um 9 Uhr! Die GewinnerInnen werden am Vormittag des 3. Septembers per Mail verständigt.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen!

Barablöse zu den Kinomontagstickets sind nicht möglich. Der Gewinn ist persönlich und nicht übertragbar. Gewonnene Kinomontag-Tickets dürfen nicht weiterverkauft werden.

Künftig wird beim Kinomontag von den Kund:innen ein Pfand in Höhe von 0,25 € eingehoben. Wir bitten um Ihr Verständnis. 🪙

Momentan läuft das Gewinnspiel für den ersten Kinomontagsfilm. Für den nächsten Film kannst können Sie sich nach Abschluss dieses Gewinnspiels anmelden.

Inhalt:

Nach einem fehlgeschlagenen Militärexperiment zieht eine Einheit genetisch modifizierter Supersoldaten eine Spur der Verwüstung durch das amerikanische Hinterland. Ausgerechnet Army-Veteranin Celeste (Adria Arjona) stellt sich ihnen mit maximaler Energie entgegen. Denn um eine Killermaschine aufzuhalten, musst du selbst zur Killermaschine werden!