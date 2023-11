Die Ottakringer Weihnachtselfen sind schon fleißig am Vorbereiten. Ab 23. November wird der Bezirk mit dem speziellen Christkindlmarkt verzaubert.

Der Weihnachtszauber am Ottakringer Platz 1 geht in seine zweite Runde. Von 23. November bis 23. Dezember wird der Vorplatz der privaten Bierbrauerei zu einem weihnachtlich geschmückten und lässigen Christkindlmarkt. Jede Menge kulinarische Köstlichkeiten warten auf die Besucher – vom legendären Ottakringer Bierpunsch über Kekserln, Lebkuchen bis zu herzhaften Schmankerln. An Wochenenden (Samstag und Sonntag) wartet zudem ein abwechslungsreiches Kinder- und Indoor-Programm.

Jeder ist willkommen

„Wien lebt in der Weihnachtszeit von seinen vielen charmanten Christkindlmärkten. Mit dem Ottakringer Weihnachtszauber wollen wir gemeinsam mit unseren Besucher:innen eine zauberhafte Zeit verbringen: Mit Bierpunsch für die Großen und Kinderprogramm für die Kleinen. Jeder und jede ist bei uns willkommen“, so Harald Mayer, Geschäftsführer der Ottakringer Brauerei. Neben Bieren gibt es ein großes Angebot an Handwerkskunst, lustiges Fasslrutschen, eine Strohpyramide und Eisstockschießen. Das wird auch die Augen der großen Besucher zum Strahlen bringen.

Die Daten zum Ottakringer Weihnachtszauber

Zeitraum: 23.11.2023 – 23.12.2023, immer Donnerstag bis Sonntag, der Eintritt ist frei.

• Donnerstag & Freitag ab 15 Uhr.

• Samstag & Sonntag ab 12 Uhr mit Indoor-Markthalle.

• Der Weihnachtszauber schließt Donnerstag bis Samstag um 21 Uhr und Sonntag um 19 Uhr.

• Öffnungszeiten am Feiertag, 8.12.: 12 – 21 Uhr.

Programm-Highlights

• Live-Motorsägen-Schnitzer am 9. und 10.12.

• Perchtenlauf am 15.12.

• Eistockschießen (2 Bahnen).

• Eigener vergrößerter Kinderbereich mit Fasslrutsche, Strohpyramide.

• Kinderbasteln & Kinderhighlights: Samstag und Sonntag 14 – 17 Uhr mit Lebkuchen verzieren, Adventkranz schmücken, Kerzen verzieren, Kekshäuser basteln.

• Jeden Samstag unterschiedliche junge Musiker:innen.

• Indoor Markt in der Markthalle:

25. + 26.11.: Vinyl & Music X-Mas Market;

9. + 10.12.: Perle Pop Up / Schön & Schmankerl;

16. + 17.12.: Perle Pop Up / Weihnachtszauber.

Mehr Infos: http://www.ottakringerbrauerei.at/de/event/ottakringer-weihnachtszauber-2023

Bilder: Ottakringer Brauerei