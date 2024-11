Saison-Start: Der Wiener Ball-Kalender für Tanzfreudige

Die Wiener Ballsaison beginnt am 11. November um 11:11 Uhr mit der traditionellen Quadrille am Graben und setzt einen gesellschaftlichen Höhepunkt für die Stadt. Von klassischen Bällen bis zu modernen, abwechslungsreichen Events bietet die Saison bis zum 4. März 2025 über 450 Ballveranstaltungen. Ein Mix, der das Tanzherz höherschlagen lässt.

Einige Highlights dieser Saison: Der traditionsreiche Zuckerbäckerball findet am 16. Januar im Wiener Konzerthaus statt. Er bietet eine süße Mischung aus Tanz und kulinarischen Genüssen. Der Wiener Philharmonikerball folgt am 23. Januar. Am 27. Januar wird der elegante Jägerball gefeiert. Der Kaffeesiederball findet am 21. Februar statt. Am 27. Februar gipfelt die Saison mit dem Opernball in der Staatsoper. Dieses Event ist der Höhepunkt der Ballkultur und zieht Gäste aus Politik, Wirtschaft und Kultur an.

Brücke zwischen Alt und Jung

Die Veranstalter achten zunehmend darauf, die Events für ein junges Publikum attraktiv zu gestalten. „Dazu kommt, dass auch eine große Anzahl an Tickets für Studierende reserviert wird“, erklärt Grießler. Mit spektakulären Mitternachtseinlagen und modernen Musikeinlagen wird der klassische Ball um neue, frische Elemente erweitert. Damit schafft die Ballsaison eine Brücke zwischen Vergangenheit und Zukunft und bringt junges, internationales Publikum nach Wien.