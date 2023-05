Die Stadt als Frau erleben

Am 15. Juni findet in Penzing ein von Petra Unger geführter Frauen-Stadtspaziergang statt, er dauert etwa zwei Stunden. Treffpunkt ist um 17 Uhr in der Ameisgasse 28. Unger ist Begründerin der „Wiener Frauen*Stadtspaziergänge“ und arbeitet als Kulturvermittlerin, akademische Referentin für feministische Bildung und Politik sowie als Expertin für Gender Studies und Feministische Forschung. Beim Spaziergang durch den Bezirk wird sie Geschichten von Penzinger Frauen erzählen und diese Geschichten mit Stadträumen und historischen Ereignissen verknüpfen. Die Veranstaltung ist kostenlos. Anmeldung entweder per Mail unter kommunikation@bv14.wien.gv.at oder telefonisch unter: 0 1/4000 14115.

