Die Unterwelt taucht diesmal im AlsCafe auf

Die Geheimnisse der Wiener Unterwelt offenbaren sich am 28. August in Hernals, wenn Fotograf Lukas Arnold zu seinem launigen Live-Vortrag bittet. Prädikat sehenswert.

“Der Erfolg im Mai war riesig, daher findet im AlsCafe in Hernals ein zweiter Live-Vortrag zu den geheimnisvollen Wiener Unterwelten statt”, freut sich Hobbyhistoriker Lukas Arnold dem Wiener Bezirksblatt berichten zu können. Der neue Termin ist Samstag, 24. August, 17 Uhr, in der Schultheßgasse 7 im 17. Bezirk.

Geheimnisvolle Wiener Unterwelt – Teil 2

Der Penzinger Fotograf und historischer “Hans-Dampf-in-allen-Gassen” kann wieder einen unterhaltsamen Abend garantieren. Denn wer glaubt, Wien wie seine Westentasche zu kennen, wird eines Besseren belehrt. Kaum zu glauben, welche geheimnisvollen Orte tief unter unserer Stadt verborgen sind. Bis zu vier Stockwerke tief reichen verborgene Hallen, lange Kellerlabyrinthe oder verwinkelte Gänge.

Spannende Fragen zu beantworten

“Tauchen Sie bei diesem brandneuen Vortrag mit mir in die Unterwelt von Wien ein”, sagt Lukas Arnold. “Wollen Sie wissen, was mit den vielen kleinen Flüssen passiert ist, die bis vor rund 100 Jahren durch die Stadt flossen? Ich kann darüber berichten …” Am 24.8. von 17 bis 18.30 Uhr im AlsCafe (vis-a-vis vom Alszeilenmarkt). Keine Anmeldung erforderlich, der Eintritt ist frei, eine Spende wird empfohlen.

Das erwartet die Besucher (Bilder: Lukas Arnold):