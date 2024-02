Wunderbare Welt des Wohnens im Möbelmuseum

Das Möbelmuseum Wien lädt mit einem abwechslungsreichen Kulturvermittlungsprogramm auf eine spannende Designzeitreise ein. Erzählt werden Geschichte und Geschichten. Highlight in diesem Jahr ist die Sonderausstellung „Here We Are! Frauen im Design 1900 – heute“.

Das Möbelmuseum Wien bietet in den kommenden Wochen ein abwechslungsreiches Kulturvermittlungsprogramm. Neben dem Besuch der Dauerausstellung und Führungsformaten wie „Die Wohnkultur des Biedermeier“ oder „Die Couch des Kaisers“, erwartet Besucher ab dem 1.März.2024 die Sonderausstellung „Here We Are ! Frauen im Design 1900 –heute. Eine Ausstellung des Vitra Design Museums“. Die Sonderausstellung präsentiert Gestalterinnen der letzten 120 Jahre und erzählt vor dem Hintergrund des Kampfes um Gleichberechtigung eine neue, vielstimmige Designgeschichte.

Führungen mit den Kulturvermittlern finden jeden Sonntag und an Feiertagen um 15 Uhr statt. Zusatztermine, Privatführungen sowie Führungen auf Englisch sind auf Anfrage möglich.

Das Programm im Überblick

Themenführungen zum Weltfrauentag am 8. März

11:00 Uhr: Sonderausstellung „Here We Are! Frauen im Design 1900 – heute“– Cornelia Juen

13:00 Uhr: Sis(s)i im Film– Renate Pölzl

15:00 Uhr: So lebten die Habsburgerinnen – Veronika Gufler

Die Sammlung im Überblick

Das Möbelmuseum Wien ist im Besitz einer der umfangreichsten Sammlungen an Möbeln aus den unterschiedlichsten Epochen. Der Bogen spannt sich vom Barock über das Rokoko und Empire bis hin zur Wiener Moderne und zeigt die Entwicklung des Möbeldesigns bis heute. Vielfach in kompletten Wohnsituationen nachgestellt, lassen sich die Interieurs von damals bis heute erforschen.

Termine: 04.02. und 03.03.2024 um 11:00 Uhr

Sis(S)I im Film

Die Innenaufnahmen der drei Sissi-Filme von Ernst Marischka wurden im Studio gedreht. Für das perfekte kaiserliche Ambiente sorgte der unendlich große Fundus an habsburgischem Mobiliar aus dem Möbelmuseum Wien.

Die Führung erzählt von der Entstehung der Filme, dem großen internationalen Erfolg, der grandiosen Romy Schneider, den geschichtlichen Fakten und deren filmischer Romantisierung und rückt gleichzeitig die „echte“ Kaiserin Elisabeth in den Mittelpunkt. Nachgebaute Filmsets mit kurzen Filmausschnitten in mehreren Sprachen machen die Tour zu einem besonderen Erlebnis.

Termine: 11.02. und 08.03.2024 um 11:00 Uhr

Die Couch des Kaisers



Die Führung gewährt Einblicke in die Arbeit der Bundesmobilienverwaltung. Die Bundesmobilienverwaltung pflegt bis heute das ehemals kaiserliche Mobiliar und stellt es im Möbelmuseum Wien aus. Eine Besonderheit der Bundesmobilienverwaltung ist, dass sie bis heute für die Ausstattung des offiziellen Österreichs verantwortlich ist. Sie rollt unter anderem die roten Teppiche für Staatsbesuche aus, stellt das Mobiliar für Staatsempfänge bereit und deckt die Tafeln bei Staatsdiners. Im Rahmen der Führung werden zwei Depots besichtigt, die sonst für Gäste nicht zugänglich sind. Dabei wird nicht nur verraten, was es mit der richtigen Länge der roten Teppiche auf sich hat, sondern auch wie die Tische unter der edlen Tischwäsche aussehen.

Termin: 16.02.2024 um 14:00 Uhr

Die Ringstraßenzeit



Bei dieser Führung werden sowohl höfische als auch bürgerliche Möbel dieser Zeit präsentiert und auf die städtebaulichen, gesellschaftlichen und historischen Rahmenbedingungen eingegangen, unter denen die Ringstraße entstand.

Termine: 18.02.2024 um 11:00 Uhr

Die Prunkstücke des Museums



Die Führung zeigt die wahren Prunkstücke des Museums. Die Kulturvermittler:innen erläutern ausgesuchte Meisterwerke der Möbelkunst näher und geben einen Überblick über die grandiose Sammlung des Möbelmuseum Wien.

Dabei sind es nicht immer nur die prunkvollen Möbel der Kaiserzeit, die aus der Sammlung herausstechen. Viele ausgestellte Möbel „prunken“ durch ihre Funktion, dem technologischen Stand ihrer Fertigung oder ihrem kunstgewerblichen Rang auf.

Termin: 25.02.2024 um 11:00 Uhr

So lebten die Habsburgerinnen



Acht Frauen des Hauses Habsburg prägen das Aussehen der Museumssammlung und werden ins Scheinwerferlicht gerückt. Der Bogen spannt sich von Elisabeth Christine von Braunschweig-Wolfenbüttel, der Mutter Maria Theresias, bis zu Elisabeth Petznek, der „roten“ Erzherzogin und einzigen Tochter von Kronprinz Rudolf. Sie stehen stellvertretend für ihre Generation und zeigen deren Einfluss auf die Mode, sie erzählen aber auch von der Frauenrolle im Hause Habsburg.

Termin: 08.03.2024 um 11:00 Uhr

Von Danhauser bis Thonet

Von der Hinterhofwerkstatt zur modernen Fabrik – dank ihres unternehmerischen Muts, ihrer Kreativität und Ausdauer zählten Danhauser und Thonet im 19. Jahrhundert zu den bedeutendsten Industriellenfamilien der Donaumonarchie. Wie dieser Aufstieg gelang, erzählt die Führung.

Termin: 10.03.2024 um 11:00 Uhr

Die Wohnkultur des Biedermeier



Klare Formgebung, ausgewogene Proportionen, edle Hölzer und kräftige Farben prägen die Möbel dieser Zeit. Es werden nicht nur repräsentative Einzelstücke, sondern auch die einzigartigen, vollständig eingerichteten „Biedermeierkojen“ gezeigt. In der größten Sammlung von Möbeln dieser Zeit und den vollständig eingerichteten Kojen erleben Besucher:innen die Welt des Biedermeiers in seiner ganzen Fülle.

Termin: 17.03. 2024 um 11:00 Uhr

Alle Infos unter www.moebelmuseumwien.at