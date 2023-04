Auf den Zahnarzt-Besuch hat sich das Wiener Bezirksblatt gefreut

Die einzigartige Ordination der gebürtigen Ukrainerin Dr. Antonia Fartushna liegt in einem der schönsten Häuser von ganz Wien am Stock-im-Eisen-Platz.

Auf diesen Zahnarztbesuch hat sich das Wiener Bezirksblatt gefreut: Die Ordination der gebürtigen Ukrainerin Dr. Antonia Fartushna liegt in einem der schönsten Wohn­häuser ganz Wiens, direkt am Stock-im-Eisen-Platz 3 gegenüber vom Stephansdom. Dort empfing uns nicht nur eine überaus attraktive, sondern auch großartig ausgebildete Fachmedizinerin, die unter den Top 100 der besten Kiefer­orthopäden der Welt rangiert.

Mit Kristina Worseg

„Bei uns sollen sich alle wohlfühlen, vor allem die jungen Patienten“, lächelte Fartushna mit ein paar aufgeklebten Tattoos am Hals. „Damit die Buben und Mädchen etwas abgelenkt sind.“ Ihre Zahnspangen für Kinder sind im ganzen Land begehrt, aber auch Erwachsene kommen zu ihr. Sie arbeitet eng mit ihrer Kollegin Dr. Kristina Worseg, der Gattin des bekannten Plastischen Chirurgen Artur Worseg, zusammen. Zahnme­dizin ist für die Ärztin aus Leidenschaft eine Kunst – daher malt sie in ihrer Freizeit auch gerne. Die eindrucksvollen Bilder kann man auch in ihrer Ordination bewundern.