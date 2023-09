Die Tour der Genüsse führt bald durch Mauer

Vor 10 Jahren setzte der Maurer Geschäftsleuteverein zum ersten Mal vielfältigen Genuss in Kombination mit der Maurer Wirtschaft in Szene. Heuer feiert man am 29. September das große Jubiläum.

Am Freitag den 29. September von 18 bis 21 Uhr verwandeln sich wieder 14 Geschäfte im Bezirksteil Mauer in Liesing in GenussStationen und bieten regionale Köstlichkeiten zur Verkostung an. Zum kulinarischen gesellt sich auch heuer wieder der musikalische Genuss und so können die Besucher in Mauer genussvoll flanieren und einen unterhaltsamen Abend genießen.

Darüberhinaus kann man mit den GenussExperten zu plaudern und dabei auch die Maurer Geschäfte einmal anders kennenzulernen. Der von Beginn an große Zuspruch, die gute Laune und das genussvolle Miteinander bestätigen dieses Konzept nun schon seit 10 Jahren.

Ein Prost auf die Tour

Bei der Maurer GenussTour dürfen natürlich auch die Maurer Weine nicht fehlen, die von den Winzern Michael Edlmoser im Wunderstück, von Wolfgang Hofer beim Juwelier Brunner und vom Steinklammer bei Augenblicke zu verkosten sind. Wer etwas Neues probieren möchte, kann bei den Empanadas Wein vom Zechmeister aus Perchtoldsdorf oder Weine aus der Schwarzmeer-Region von Pontus bei Motee probieren. Süß, fruchtig oder pikant? Lieber Bier statt Wein? Im Papiergeschäft wird Bier der Rodauner Biermanufaktur frisch gezapft und bei der Genussbar gibt es zu mediterranen Häppchen auch Schladminger Bier.

Bei Design im Griff sind wieder die Spezialitäten aus dem Lungau zum Verkosten, mit frischer Schokolade von 1,3kg Tafeln, Johannesbeerlikör oder Kir Royal und der beliebte Original Lungauer Speck. Im Paradeiser steckt das Paradies – bei der Buchhandlung in Mauer präsentiert Markus Pannagl aus Wien seine Ochsenherzparadeiser und bei der Bestattung Edelmann laden nicht nur Wildspezialitäten von der Myra Greißlerei sondern auch Musik unter dem Motto „Southafrica meets Vienna“ zum Genießen ein.

Neu dabei sind heuer die Sillermakronen die unter dem Motto „Handwerk trifft Handwerk“ außer Makronen auch handgearbeitete Strickwaren zeigt. Aufgespielt wird beim Maurer Würstelstand mit dem Akkordeon, bei La Dama mit dem Violincello und im Eisgeschäft gibt es nicht nur köstliches Eis sondern auch eine Bilder-Vernissage.

Jede Kostportion wird wieder um nur 1 Euro angeboten – ein GenussBeitrag der bereits seit 10 Jahren unverändert ist, davon ausgenommen ist die Gastronomie, die hier besondere Angebote bereit hält.

Alle Detailinformationen auf www.einkaufen-in-mauer.at