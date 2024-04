Liesing: Fabrik1230 feierte jetzt die Dachgleiche

Termingerecht feiert SORAVIA die Dachgleiche bei Fabrik1230, dem vitalen Grätzlzentrum in Wien-Liesing. Die Fertigstellung ist für Herbst 2024 geplant.

Der Stadtteil Atzgersdorf im 23. Bezirk zählt zu den am schnellsten wachsenden Stadtentwicklungsgebieten des Landes. SORAVIA revitalisiert dort bestehende Flächen am Areal der 100 Jahre alten ehemaligen Sargerzeugung und realisiert mit Fabrik1230 ein neues, lebendiges und nachhaltiges Grätzlzentrum.

Nur etwas mehr als ein Jahr nach dem Start der Umbau-, Neubau- und Revitalisierungsarbeiten und damit exakt nach Zeitplan hat man die Dachgleiche des ergänzenden Neubaus erzielt. Bei diesem Projekt werden zusätzliche moderne Flächen geschaffen, die nicht mit dem Altbestand konkurrieren, sondern ihn in Szene setzen und stilvoll erweitern.

„Im herausfordernden Umfeld beweist SORAVIA erneut umfassende Projektentwicklungskompetenz und Umsetzungsstärke. Wir forcieren mit diesem Projekt moderne Stadtentwicklung und beschreiten innovative, klimafreundliche Pfade. Unser Engagement für Nachhaltigkeit unterstreicht die umweltfreundliche, emissionsfreie und hocheffiziente Energieversorgung mittels Luftwärmepumpen in Kombination mit einer großflächigen Photovoltaikanlage. Wir freuen uns auf die Eröffnung im Herbst“, berichtet SORAVIA-Projektleiterin Sandra Derradji-Eder.

Innovativer Nutzungsmix ab Herbst 2024



Auf rund 10.000 m² entsteht ein Mix aus modernen Büroflächen kombiniert mit Gastronomie, Gewerbe, Veranstaltungsräumen, sowie einem Gesundheitszentrum mit Apotheke. Behutsam modernisierte Arbeitsräume mit Industrie-Charme im historischen Bürotrakt sowie individuell anpassbare Büroflächen im Neubau mit durchdachten Grundrissen und modernster Technologie bieten Unternehmen auf insgesamt 2.800 m2den idealen Standort für Innovation und Kreativität sowie die individuelle, maßgeschneiderte Gestaltung ihres Arbeitsumfeldes.

Fabrik1230 bietet außerdem attraktive Möglichkeiten für aktives Afterwork mit Sport- und Fitnessangeboten auf rund 625 m² im integrierten Fitnessstudio der innovativen Franchisekette „Anytime Fitness“. Insgesamt 480 m2 große Terrassen bieten einen idyllischen Blick auf den begrünten Innenhof.

Noch vor der geplanten Fertigstellung im Herbst hat bereits Ende Februar eine Apotheke eröffnet. Im Mai folgt die Eröffnung der angrenzenden Arztpraxis.

Historischer Charme erhalten



Im klassischen Jugendstil-Industriegebäude bewahrt SORAVIA unter strenger Einhaltung aller Kriterien des Denkmalschutzes den ursprünglichen Charme des Liesinger Wahrzeichens. Innenliegende Isoliergläser lassen die einzigartige Außenoptik des Gebäudes mit seiner historischen Fassade unberührt. Im Gebäudeinneren bleiben die originalen Böden und Wände der Betriebshallen weitestgehend erhalten.

Bei der zeitgemäßen Aufwertung der Fabrik1230 setzt man auf eine umweltfreundliche und energieeffiziente Lösung. Durch den Einsatz von Niedertemperaturabgabesystemen über eine Betonkernaktivierung wird eine hohe Betriebseffizienz der Luftwärmepumpe gewährleistet. Der mithilfe von Photovoltaik erzeugte Ökostrom wird direkt in die Kälte- und Wärmeversorgung eingespeist. Da diese keine klimaschädlichen CO 2 -Emissionen verursacht, wird die CO 2 -Steuer gespart. Das ermöglicht bis zu 50% geringere Betriebskosten im Vergleich zu konventionellen Wärme- und Kälteversorgungssystemen wie beispielsweise Fernwärme.

Die bereits erfolgte ÖGNI-Platin-Vorzertifizierung unterstreicht den nachhaltigen Charakter der Quartiersentwicklung. Interessierten Unternehmen stehen aktuell noch freie Büroflächen zur Miete zur Verfügung.

Alle Informationen zu Fabrik1230 unter fabrik1230.at