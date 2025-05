Der erste Container steht: Der Aufbau für’s DIF ist gestartet

Auf der Donauinsel wird wieder gehämmert, geschraubt und verkabelt – der Aufbau für das 42. Donauinselfest startet!

Es ist so weit: Die ersten Container rollen an, der erste Kabelstrang liegt, und die Donauinsel verwandelt sich langsam, aber sicher in Europas größte Freiluftbühne! Unter dem Motto „Deine Insel. Echte Momente.“ beginnt der Countdown für das Donauinselfest 2025 – und das bei freiem Eintritt.

4,5 Kilometer Festivalgefühl

Bis zum 20. Juni entsteht auf 4,5 Kilometern Inselgelände ein wahres Festivalwunderland. Ganze 16 Bühnen, über 230 Container, 450 Kilometer Kabel, 250 Lautsprecher und 13 riesige Videowalls werden aufgebaut – damit vom 20. bis 22. Juni mehr als 200 Acts die Insel zum Beben bringen können.

„Mit dem ersten Container auf der Donauinsel steigt die Vorfreude spürbar – er ist das sichtbare Zeichen für den Startschuss zum Donauinselfest“, freut sich Susanne Schicker, Vorständin des Vereins Wiener Kulturservice. „Dieses Fest der Wienerinnen und Wiener lebt vom Zusammenhalt einer eingespielten Donauinselfest-Familie und dem beeindruckenden Einsatz aller Beteiligten. Ein herzliches Danke an die Aufbau-Crew, darunter unzählige freiwillige Helferinnen und Helfer, die sich sogar extra Urlaub nehmen, um Europas größtes Open-Air-Festival bei freiem Eintritt mit ihrem großartigen Einsatz erst möglich zu machen!“

Ehrenamt rockt die Insel

Hinter den Kulissen läuft der Motor bereits auf Hochtouren: Hunderte Helfer:innen und Techniker:innen, viele davon freiwillig im Einsatz, bringen die Logistik auf Kurs. LED-Laufschriften, Durchsagen und Infopoints sorgen heuer wieder für Orientierung – ganz nach dem Motto: Wer sucht, der findet. Und wer tanzen will, auch.

Einsatzkräfte bereit für die heiße Phase

Auch zentrale Partner:innen wie der Samariterbund, die Polizei Wien, die Feuerwehr, die Festivalseelsorge, hallermobil, FullAccess, MA 48, MA 57 oder der ARBÖ waren bereits vor Ort, um sich auf die heiße Phase vorzubereiten.

Matthias Friedrich, Geschäftsführer der Pro Event Team für Wien GmbH und Projektleiter des Donauinselfests, erklärt: „Mit dem heutigen Tag beginnt für alle Beteiligten die intensive Umsetzungsphase. Die kommenden Begehungen auf der Insel dienen dazu, alle logistischen, sicherheitsrelevanten und organisatorischen Abläufe final abzustimmen. Mein großer Dank gilt unseren Partnerinnen und Partnern, die mit hoher Expertise und Engagement dafür sorgen, dass das Donauinselfest auch heuer wieder reibungslos über die Bühne geht.“

Das Fest der Wiener:innen

Seit über 40 Jahren ist das Donauinselfest ein Highlight im Wiener Eventkalender – bunt, vielfältig, offen für alle. Ob Musik, Action oder Information: Das Festival ist ein Symbol für gelebten Zusammenhalt und ein modernes, leistbares Wien.

Also: Kalender zücken, Freunde informieren und Vorfreude aufbauen – #DIF25 wird legendär!

Mehr Infos gibt’s unter: www.donauinselfest.at