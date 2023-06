Diversity Ball 2023: IN LOVE WE TRUST

Am Samstag, dem 3. Juni, erlebte Wien eine außergewöhnliche Nacht voller Liebe, Zusammenhalt und künstlerischer Brillanz. Über 3000 begeisterte Gäste strömten ins Rathaus, um am größten heimischen Fest der Vielfalt und Toleranz teilzunehmen – dem 15. Diversity Ball.

Unter dem Ehrenschutz von Bürgermeister Michael Ludwig öffnete das Rathaus erstmals seine Türen für dieses beeindruckende Ereignis, das unter dem Motto „IN LOVE WE TRUST“ stand.

Künstler und Künstlerinnen mit Message

Die Veranstaltung wurde von einer beeindruckenden Liste von Künstlern und Künstlerinnen begleitet, die ihre Unterstützung für diese wichtige Botschaft der Liebe und Akzeptanz zum Ausdruck brachten. Unter ihnen befanden sich Christian Stani, Frontmann der Band „Alle Achtung“, die talentierte Schauspielerin Dolores Schmidinger, der gefeierte Sänger Georgij Makazaria und die vielseitige Musikerin Virginia Ernst. Diese herausragenden Persönlichkeiten setzten ein Zeichen für Offenheit und Toleranz und brachten die Botschaft von „IN LOVE WE TRUST“ auf die Bühne.

Highlights

In der DunkelBar wiederum schenkten Blinde und sehbehinderte Jugendliche Getränke aus. Wer ein Tanz-Päuschen brauchte, konnte sich gemütlich in der Magenta-Lounge erholen. Im Deaf Space by equalizent konnten die Gäste mit ein bisschen Glück beim Liebes-Glücksrad gewinnen. Ein weiteres Ballzuckerl war – und das kam super an! – das AnBandlSpiel. Jeder Gast erhielt eine Armbandnummer, die es zwei Mal gab. Das Paar, das sich am Ball fand, erhielt einen gratis Drink. Außerdem am Programm und viel bewundert: Die Fashion-Show mit Humana. Denn Ballmode ist durchaus leistbar! Und natürlich die viel umjubelnte Mitternachtseinlage in Gebärdensprache mit Brani Zunami. Ein Herzstück des Balls, denn die Gebärdensprachquadrille steht symbolisch für Minderheitensprachen in Österreich.

Lovemore Awards

Die „Lovemore Awards“ werden für außergewöhnliche Leistungen für mehr gesellschaftliche Vielfalt vergeben. Die künstlerische Leiterin des Diversity Balls Mel Merio und ihre Jury vergaben den Preis zum zweiten Mal an Brückenbauer:innen und Pionier:innen der Community. Also an Menschen, die sich unermüdlich gegen Ungerechtigkeiten einsetzen und für ein Miteinander einstehen.

„Als Bürgermeister der Menschenrechtsstadt Wien ist es mir wichtig zu betonen, dass Wien eine bunte und weltoffene Stadt ist. Für uns in der Stadtregierung sind Respekt, Vielfalt, Gleichstellung und der Kampf gegen Diskriminierung in allen Lebensbereichen wesentliche Werte und Leitlinien. Umso mehr freut es mich, dass der diesjährige Diversity-Ball als starkes und sichtbares Zeichen heute erstmals im Wiener Rathaus stattfand. Dass der Ball ausverkauft war bestätigt einmal mehr, wie wichtig den Wienerinnen und Wienern die symbolische Strahlkraft des gesellschaftlichen Miteinanders und der soziale Zusammenhalt in unserer Stadt ist.“, so Bürgermeister Michael Ludwig.

Ein buntes Programm beim Diversity Ball 2023 | ©Christine Miess