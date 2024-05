Die look!-Ladies-Days mit Uschi Pöttler-Fellner

Herausgeberin Uschi Pöttler-Fellner und das look!-Team laden von 15. bis 17. Mai zu den ersten look!-Ladies-Days im Hotel Europäischer Hof in Bad Gastein. Das perfekte Geschenk zum Muttertag!

Top Speakerinnen, Beratungen, Verwöhn- & Aktiv-Programme

Verbringen Sie mit Uschi Pöttler-Fellner und ihrem Topnetzwerk entspannte Tage mit unvergesslichen Momenten, interessanten Gesprächsrunden und inspirierenden Frauen. Das Programm der look!-Ladies-Days ist einzigartig: Von der exklusiven Stylingberatung über eine geführte Kräuterwanderung, Yoga auf Kraftplätzen und einem Golf-Schnupperturnier bis hin zu „Tanzen mit Profis“ und Workshops zum Thema „Ziele erreichen“ ist für jeden Geschmack etwas dabei. Rasch buchen – die Teilnehmerinnenanzahl ist begrenzt!

Im Europäischen Hof in Bad Gastein werden die Gäste der look!-Ladies-Days nicht nur kulinarisch verwöhnt. Das Team hat für Sie ein Rundum-Verwöhn- & Aktiv-Programm zusammengestellt, inklusive Styling- und Kosmetikberatungen durch das look! Topnetzwerk.

Olympiasiegerin Hilde Gerg spricht offen über „Der Slalom meines Lebens“ und hält einen Workshop zum Thema „Träume verwirklichen –

Ziele erreichen“. Die Geschäftsführerin der Österreichischen Krebshilfe, Doris Kiefhaber lädt zum „Pink Ribbon“-Nachmittag: „Brustkrebs geht alle an!“. Außerdem lädt die look!-Chefin zum Workshop „Well-Aging statt Anti-Aging“.

Mehr Infos und Tickets unter looklive.at