Imperial Riding School startet in eine neue Ära

Nach vier Jahren Ruhezeit und 18 Monaten Umbau ist das Imperial Riding School Hotel in der Ungargasse im 3. Bezirk nun bereit, seine Gäste zu empfangen.

Das Imperial Riding School Hotel ist reich an Geschichte und an Geschichten: Das ursprüngliche Gartenpalais Harrach, errichtet 1727, wurde unter Kaiser Franz Joseph I. zur Militärreitschule, beherbergte eines der größten Kinos der Stadt, wurde als Garage für Postbusse genutzt und hat sich als Hotelstandort einen Namen gemacht. „Die facettenreiche Identität des Gebäudes spiegelt sich in unserem neuen Hotelkonzept wider, das von reiterlicher Eleganz und einem idyllischen Naturparadies geprägt ist“, beschreibt General Manager Jürgen Fleischhacker.

Das neu gestaltete Hotel bietet 342 Gästezimmer, einen 450 m² großen Wellnessbereich mit Pool und ein Restaurant mitAußenbereich in Wiens größtem innerstädtischen Privatgarten. Zudem werden 13 Veranstaltungsräume zu mieten sein – sei es für Konferenzen und Meetings oder für private Cocktailpartys und Hochzeiten.

Garten Restaurant ab Ende Mai

Beginnend mit der Imperial Riding School Gartensaison – ab Ende Mai – werden auch gastronomisch die Pforten geöffnet: Das Herzstück des kulinarischen Konzepts wird dabei das charmante Outdoor Restaurant „Elstar – The Garden“ sein, das nach einer beliebten Apfelsorte benannt wurde und an den von Kaiser Franz Joseph I. hier angelegten Obstgarten erinnern soll.

Ergänzt wird das kulinarische Spektrum durch die stilvolle Bar „The Farrier“, die in der eleganten ehemaligen Reithalle mit kreativen Cocktails und Bar Food aufwartet. Im Take-Away „Cameo“ können zudem süße und pikante Köstlichkeiten „to go“ erworben werden.

Weitere Informationen unter: Imperial Riding School