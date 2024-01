16. Diversity Ball – Das Fest der Liebe und Vielfalt

Auch 2024 wird Vielfalt als Reichtum unserer Gesellschaft wieder in den Mittelpunkt gerückt!

Der 16. DIVERSITY BALL wird am Samstag, den 7. September 2024 erneut das Wiener Rathaus in einen Ort der Liebe, Akzeptanz und Inklusion verwandeln.

WE ARE MANY

Der DIVERSITY BALL ist mittlerweile nicht nur eine fixe Instanz der Wiener Ballkultur, sondern hat sich zur Aufgabe gemacht, unermüdlich die grenzenlose Vielfalt unserer Gesellschaft sichtbar zu machen und Barrieren zu überwinden. Unter dem diesjährigen Motto „WE ARE MANY“ wird nicht nur gefeiert, sondern auch reflektiert. Wir sind viele – unterschiedliche Geschichten, Kulturen, Hintergründe und Identitäten. Der Ball wird zum Spiegel unserer Gemeinschaft, der die Einzigartigkeit eines jeden Einzelnen hervorhebt und zelebriert. „WE ARE MANY“ lädt ein, sich zu vereinen, Barrieren zu überwinden und gemeinsam eine Welt der Inklusion und Akzeptanz zu gestalten. Es ermutigt dazu, Unterschiede als Bereicherung anzusehen und eine Atmosphäre des Miteinanders zu schaffen, in der jeder individuelle Beitrag geschätzt wird.

Welten verbinden

„Der Diversity Ball ist eine großartige Gelegenheit, die Vielfalt zu feiern und Menschen unterschiedlicher Hintergründe zusammenzubringen. Es ist inspirierend zu sehen, wie die Inklusion von Menschen mit verschiedenen Fähigkeiten und Erfahrungen zu einem dynamischen und bereichernden Wachstum für unser Wien führen kann,“ so Monika Haider, Gründerin und Ballmutter des Diversity Ball. „Am Diversity Ball können wir unsere Gemeinsamkeiten erkennen und dabei unsere Einzigartigkeit feiern. Der Diversity Ball ist ein Symbol für ein barrierefreies inklusives Miteinander. Wir feiern an diesem Abend die Vielfalt in dieser wunderbaren Stadt und verbinden dabei Welten!“

Förderung von Diversität, Barrierefreiheit und gesellschaftlicher Akzeptanz

Organisator ist der gemeinnützige Verein „Diversity Ball – Verein zur Förderung von Diversität, Barrierefreiheit und gesellschaftlicher Akzeptanz“ mit dem Ziel, einen Beitrag zur Inklusion aller Menschen – unabhängig von Herkunft, Alter, Geschlecht, Sexualität, Religion oder Behinderung – zu leisten.

Die Reinerlöse werden zur Gänze für Projekte von und mit Menschen mit Behinderung verwendet.

„Als Wiener Stadtregierung arbeiten wir tagtäglich daran, Wien zur lebenswertesten Stadt für alle Menschen zu machen. Hass, Hetze und Diskriminierung haben in Wien keinen Platz. Der Diversity Ball lädt auch 2024 wieder dazu ein, das Miteinander in unserer Stadt zu feiern.“ Dr. Michael Ludwig Bürgermeister „Es ist uns eine riesige Freude, dass wir heuer den Diversity Ball als Hauptsponsor begleiten dürfen. Der Ball steht für ein Miteinander, für Vielfalt und für Respekt. Wir als Wiener Stadtwerke arbeiten daran, Barrieren zu beseitigen und Möglichkeiten zu schaffen. Wir arbeiten an der lebenswertesten Stadt für alle – und gemeinsam schaffen wir das.“ Peter Weinelt Generaldirektor der Wiener Stadtwerke