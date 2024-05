Das Donauinselfest 2024: Ein Festival für alle

Vom 21. bis 23. Juni 2024 öffnet das größte Freiluftfestival Europas, das Donauinselfest (#dif24), erneut seine Tore. Mit 14 Bühnen und einem breiten Spektrum an Musik- und Tagesangeboten verspricht das Festival über 700 Stunden Unterhaltung an drei Tagen – und das alles bei freiem Eintritt für alle Besucher.

Bereits im Vorfeld laden Veranstaltungen wie #dif24 im Hof und #dif24 im Bad dazu ein, sich auf das bevorstehende Spektakel einzustimmen.

Musikvielfalt und Solidarität

Das diesjährige Motto #meinherzschlägtinsel verspricht, die Herzen des Publikums höher schlagen zu lassen. Mit einem beeindruckenden Line-up an nationalen und internationalen Künstler:innen sowie einem vielfältigen Rahmenprogramm, das über das gesamte Festivalgelände verteilt ist, bietet das Donauinselfest etwas für alle Generationen und Geschmäcker. Dabei stehen Solidarität und Zusammenhalt im Mittelpunkt dieses einzigartigen Festes.

Ein Festival der Superlative

Mit 700 Stunden Programm, aufgeteilt auf 4 Areas und 17 Themeninseln, sowie 14 Bühnen, ist das Donauinselfest ein wahrhaftiges Spektakel. Über 1.000 Künstlerinnen werden erwartet, die das Publikum mit ihrer Musik begeistern.

Den Auftakt bildet das Inklusionskonzert mit The BossHoss unplugged Duo feat. Sascha und Alec, moderiert von Paralympic-Schwimmer und ORF-Moderator Andreas Onea. Besonders hervorzuheben ist die Einladung an Menschen mit sonderpädagogischer Förderung, ihre Pädagoginnen, Betreuerinnen sowie ihre Familien und Freundinnen. Die Veranstalter:innen haben gemeinsam mit dem Wiener Start-up FullAccess und dem Fahrtendienst hallermobil für eine barrierefreie Teilnahme gesorgt, um sicherzustellen, dass jeder das Festival in vollen Zügen genießen kann.

Wolfgang Ambros, Christina Stürmer, Ronan Keating & Co

Auf der großen Wien Energie / radio fm4 / Radio Wien / HITRADIO Ö3 Festbühne steht auch in diesem Jahr eine bunte Musikmischung an: Mit dabei sind unter anderem die Austropop-Legende Wolfgang Ambros & die No. 1 vom Wienerwald, der heuer bereits seinen zehnten Auftritt am Donauinselfest feiert.

Ebenfalls dabei sind Christina Stürmer, Ronan Keating, Provinz, Juju, Alice Merton und Wanda. Das Festbühnen-Publikum kommt zudem in den Genuss der drei Gewinner*innen des Rock The Island Contest 2024 NNOA, Jacob Elias und The Most Company sowie der allerersten Rock The Island Contest 4 Kids-Gewinnerin Stella Maria Barghouty – letztere tritt im Rahmen des Kinderprogramms auf.

Voodoo Jürgens, Der Nino aus Wien und viele mehr

Auf der Bank Austria / radio 88.6 Rock Bühne lauscht man heuer Acts wie Skindred, Madsen, Voodoo Jürgens, Der Nino aus Wien & die AusWienBand, PÄM, Emil Bulls, Itchy und Kontrust. Getanzt und ausgiebig gefeiert wird bei der OBI / kronehit Electronic Music Bühne zu Acts wie Twocolors, Tita Lau und Lumix. Auch heuer lädt das Donauinselfest zum gemütlichen Beisammensein bei der Flughafen Wien / Radio Niederösterreich Schlager & Austrohits-Bühne. Hier spielen Acts wie Peter Kraus & Band, Semino Rossi, Andy Borg, Claudia Jung, Matakustix, Marc Pircher & Band und Die jungen Zillertaler. Im ORF III Kulturzelt werden die Lachmuskeln trainiert bei Kabarett-Granden wie Nadja Maleh, Caroline Athanasiadis, Petutschnig Hons, Lydia Prenner-Kasper, Andreas Vitásek und Romeo Kaltenbrunner.